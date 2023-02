Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

• À lire aussi: Paul Piché revisite les années 80

Concours d’œuvres d’art de Diffusion culturelle de Lévis

Photo tirée de la page Facebook du Centre d’exposition Louise-Carrier

Centre d’exposition Louise-Carrier

21 et 22 février, de 11 h à 17 h

Il ne reste que deux jours pour visiter l’exposition réunissant les œuvres des 18 créateurs sélectionnés à l’occasion du 25e Concours d’œuvres d’art de Diffusion culturelle de Lévis, qui favorise l’émergence et supporte le développement de la carrière d’artistes de la relève. Jean-Yves Chrétien, Yann Laboissonnière et Angélique Bourgoin ont respectivement remporté les 1er, 2e et 3e prix.

► Gratuit, centrelouise-carrier.com

Orkisstra avec le groupe KISSED

Photo tirée du site web productionsorchestra.com

Le Capitole

25 février, 20 h 30

ORKISSTRA, spectacle mettant en vedette la formation KISSED, revisite l’univers du légendaire groupe KISS de façon « rockestrale ». Entourés de 12 musiciens sur scène, les membres du groupe en mettront plein la vue et les oreilles !

► 47,75 $, 56,50 $, 60,75 $, lecapitole.com

The Beaches avec Les Shirley

Photo tirée de la page Facebook The Beaches

L’Anti Bar & Spectacles

21 février, 20 h

Le Groupe de rock canadien The Beaches partagera la scène avec le trio de punk-rock québécois Les Shirley, l’instant d’une soirée musicale complètement féminine dans le quartier Saint-Roch.

► 26,86 $, lanti.ca

The Storyville Mosquito

Photo tirée de la page Facebook du Diamant

Le Diamant

22 au 24 février, 19 h 30

Kid Koala et le Mois Multi présentent une production entièrement jouée, filmée, projetée et composée sur scène à chaque représentation. Quatorze interprètes donnent vie à l’histoire d’un jeune moustique qui quitte la campagne pour chercher gloire et fortune en ville, avec des décors miniatures, des marionnettes, de la cinématographie et de la musique en direct.

► 15 $ (15 ans et moins accompagné d’un adulte), 50 $, 65 $, lediamant.ca

Antoine Lachance

Photo tirée du site web theatrepetitchamplain.com

Théâtre Petit Champlain

23 février, 20 h

L’auteur-compositeur-interprète à la voix envoûtante et multi-instrumentiste hors pair Antoine Lachance, qui évolue dans le paysage québécois depuis plus de dix ans, déploiera ses textes étoffés et ses mélodies accrocheuses au son des guitares et synthétiseurs.

► 28 $, theatrepetitchamplain.com

Les Baigneurs d’Élise Provencher

Galerie 3

Jusqu’au 12 mars, du mercredi au dimanche, de 11 h à 17 h ou sur rendez-vous.

Admirez la première exposition individuelle d’Élise Provencher intitulée Les Baigneurs et laissez-vous transporter sur les berges du fleuve Saint-Laurent à travers ses céramiques représentant des personnages parfois apaisés par la baignade ou figés dans l’inaction.

► Gratuit, lagalerie3.com

Slam de poésie

Maison de la littérature

21 février, 20 h

Parce que les mots, la voix, les rythmes et les idées mis ensemble réservent souvent des surprises, le Slam de poésie ouvre son micro en début de soirée (inscription à l’entrée) et présente ensuite les prestations de divers artistes invités. Le slammestre André Marceau et les ponctuations musicale de DJ Pas tant rythmeront la soirée.

► 7 $ à la porte, maisondelalitterature.qc.ca

UN CERTAIN SOUVENIR... Michel Louvain

Photo fournie par Jean-Charles Labarre

Salle Albert-Rousseau

26 février, 15 h

Le spectacle retraçant la carrière de Michel Louvain, UN CERTAIN SOUVENIR, continue sa route jusqu’en avril 2023 avec Suzie Villeneuve, Matthieu Lévesque, Joëlle Lanctôt et Bryan Audet, dans une mise en scène de Joël Legendre.

► 45 $ ou 62 $, productionsmartinleclerc.com