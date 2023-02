LNH: la chasse au «trésor» Connor Bedard

« Les victoires sont bonnes, mais jusqu’à un certain point, et les défaites ne sont pas bonnes, mais jusqu’à un certain point. » Dans son bilan de mi-saison, Kent Hughes a décrit parfaitement la réalité du Canadien, une équipe en reconstruction. S’il y a un désir de gagner pour bâtir une identité et une culture, il y a un désir aussi grand d’obtenir un haut choix au repêchage. Connor Bedard ne fait pas seulement rêver Hughes, il représente un souhait pour plusieurs DG de la LNH. Finir dans les bas-fonds du classement avantagera les participants à cette chasse au trésor... Nous la suivrons de près d’ici la fin de la saison.

LA FICHE DE CONNOR BEDARD

41 matchs

51 buts

52 passes

103 points

+ 29

Probabilités de remporter la loterie (%)

Columbus | 25,5

Chicago | 13,5

Anaheim | 11,5

Columbus | 9,5

San Jose | 8,5

Arizona | 7,5

Vancouver | 6,5

Montréal | 6,0

Philadelphie | 5,0

Saint Louis | 3,5

Ottawa | 3

* Toutes les formations exclues des séries éliminatoires participent à la loterie. Cependant, une équipe ne peut grimper plus de 10 rangs. Par conséquent, seules les équipes qui terminent parmi les 11 dernières peuvent espérer mettre la main sur Connor Bedard.

** Le Canadien détient également le choix de premier tour des Panthers de la Floride, acquis dans la transaction impliquant Ben Chiarot.

Source : tankathon.com

Ce qui les attend cette semaine...

COYOTES

47 pts | 26 matchs à jouer

Invaincus en temps régulier lors de leurs huit derniers matchs (5-0-3), les Coyotes traversent leurs meilleurs moments de la saison. Une séquence qui a fait dire à Clayton Keller, sourire en coin : « Je suis certain que le DG n’est pas content. »

BLACKHAWKS

39 pts | 28 matchs à jouer

On attend toujours de voir quel chemin prendra Patrick Kane. Puisqu’il possède une clause de non-mouvement, l’attaquant aura un mot à dire sur sa prochaine destination. Les Rangers et les Maple Leafs ayant bougé, on peut les rayer de la liste.

DUCKS

40 pts | 26 matchs à jouer

Avec quatre revers de suite, les Ducks se rapprochent un peu plus du dernier rang. Les matchs prévus contre les Hurricanes et le Lightning, plus tard cette semaine, devraient les aider à s’enfoncer un peu plus.

SHARKS

45 pts | 25 matchs à jouer

Samedi, les Sharks ont amorcé une séquence de sept matchs à domicile. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ça n’augure rien de bon pour Erik Karlsson et ses coéquipiers. Les Sharks présentent le pire dossier du circuit à domicile (5-14-7).

CANADIEN

50 pts | 26 matchs à jouer

Le Tricolore a vécu un retour à la réalité en subissant deux cuisants revers contre des puissances du circuit. Ce ne sera pas plus rose mardi soir, au New Jersey. Les Devils n’ont subi que deux revers en temps réglementaire à leurs dix derniers matchs (7-2-1).

Les résultats de la semaine dernière

13 février

Arizona 4 - Nashville 2

15 février

Tampa Bay 0 - Arizona 1

18 février

Arizona 5 - Los Angeles 6 (TB)

14 février

Chicago 0 - Montréal 4

15 février

Chicago 2 - Toronto 5

17 février

Chicago 4 - Ottawa 3 (P)

15 février

Buffalo 7 - Anaheim 3

17 février

Los Angeles 6 - Anaheim 3

14 février

Pittsburgh 3 - San Jose 1

16 février

San Jose 1 - Vegas 2

18 février

Buffalo 4 - San Jose 2

14 février

16 février

Montréal 2 - Caroline 6

18 février