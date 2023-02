Rattrapé par son passé 25 ans après

Un homme rattrapé par son passé grâce aux avancées de la science génétique a récemment plaidé coupable pour une violente agression sexuelle commise sur une adolescente croisée au hasard il y a plus de 25 ans à Saint-Hubert.

Louis Jr Poirier, un récidiviste en matière de crimes sexuels, a été arrêté en décembre 2020 par le Service de police de l’agglomération de Longueuil. L’homme de 57 ans venait alors de constater que la justice peut avoir le bras long : il a été accusé pour une agression sexuelle survenue un quart de siècle auparavant.

Photos d’archives

Le 17 août 1995, une adolescente a eu le malheur de croiser sa route. La jeune fille de 15 ans roule alors à vélo dans le parc de la Cité (le parc Méga Projet à l’époque) lorsqu’elle aperçoit un individu passer en sens inverse.

« Il la regarde, son regard lui fait peur », a résumé Me Julie Vincent, lors du récent plaidoyer de culpabilité de Louis Jr Poirier.

Peur de mourir

L’ado accélère le rythme. Mais l’homme, lui aussi sur une bicyclette, la rejoint et tente de la faire tomber au sol. Elle réussit à filer devant, pédale à toute allure en criant « Maman ! ».

Alors qu’elle s’enfuit, elle entend Poirier s’approcher. Il réussit à l’agripper par le cou et à la faire chuter. Il la traîne alors jusque dans la forêt. Il lui déchire le soutien-gorge, la déshabille. Pendant de longues minutes, il l’agresse en la touchant et en forçant une pénétration.

« Tout au long de cette agression, elle est convaincue qu’elle sera tuée », dit Me Vincent.

Elle l’entend finalement remettre ses pantalons et repartir à vélo. Plus tard, une passante trouve l’ado en pleurs dans la rue, ses sous-vêtements et ses souliers dans les mains.

La jeune fille rencontre les policiers, passe rapidement une trousse médico-légale. Malgré deux expertises biologiques effectuées en 1995, puis en 2002, aucun profil génétique n’est identifié.

Mais voilà que près de deux décennies plus tard, l’affaire connaît un rebondissement. Des enquêteurs d’un autre corps de police analysaient une affaire similaire survenue en 2018. Finalement, les deux viols ne sont pas reliés entre eux, avaient expliqué les policiers de Longueuil au moment de l’arrestation de Poirier.

Avancée de la science

La réouverture du dossier de 1995 a tout de même permis de nouvelles analyses des preuves recueillies à l’époque. Une biologiste judiciaire a notamment pu procéder à l’analyse génétique de corps étrangers provenant de la trousse médico-légale effectuée sur la victime en août 1995.

Ceux-ci n’avaient pas pu être expertisés auparavant, a souligné la procureure de la Couronne en salle d’audience. C’est donc grâce à l’avancement de la science que l’ADN de Louis Jr Poirier a pu être identifié.

Les parties ne s’entendent pas sur la sentence à prononcer, qui devrait être de quatre à huit ans de détention. Poirier a, après le viol de 1995, récidivé (voir plus bas). Mais il a depuis cheminé, a insisté son avocate, Me Julie Couture.

« Il a fait les thérapies nécessaires, il est complètement rétabli, selon moi », a-t-elle dit, précisant qu’à l’époque, l’homme était toxicomane.

Me Vincent compte pour sa part insister sur les graves séquelles qu’a subies la victime.

QUELQUES DATES IMPORTANTES

1986

Louis Jr Poirier a été reconnu coupable d’homicide involontaire à Montréal.

Louis Jr Poirier a été reconnu coupable d’homicide involontaire à Montréal. 17 août 1995

Il pourchasse une adolescente de 15 ans avant de la violer dans un parc de Saint-Hubert.

Il pourchasse une adolescente de 15 ans avant de la violer dans un parc de Saint-Hubert. Fin 1995

Des expertises biologiques sont effectuées sur la trousse médico-légale de la victime, mais aucun profil génétique n’est alors identifié.

Des expertises biologiques sont effectuées sur la trousse médico-légale de la victime, mais aucun profil génétique n’est alors identifié. Mars 2000

Il est accusé d’agression sexuelle armée et d’enlèvement.

Il est accusé d’agression sexuelle armée et d’enlèvement. Avril 2000

Il est accusé à nouveau d’agression sexuelle.

Il est accusé à nouveau d’agression sexuelle. Octobre 2001

Il écope d’une peine globale de 8 ans de détention pour les deux agressions sexuelles survenues en 2000. Son nom est inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans.

Il écope d’une peine globale de 8 ans de détention pour les deux agressions sexuelles survenues en 2000. Son nom est inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. 2002

Des expertises biologiques sont à nouveau effectuées sur la trousse médico-légale de la victime, mais aucun profil génétique n’est alors identifié.

Des expertises biologiques sont à nouveau effectuées sur la trousse médico-légale de la victime, mais aucun profil génétique n’est alors identifié. 2020

Arrestation de Louis Jr Poirier pour l’agression sexuelle et l’enlèvement d’une adolescente en 1995.

Arrestation de Louis Jr Poirier pour l’agression sexuelle et l’enlèvement d’une adolescente en 1995. Février 2022

Il plaide coupable au palais de justice de Longueuil. Sa sentence sera connue ultérieurement.