Télé nostalgie de Marie-Soleil Dion: un moment magique avec Nathalie Simard

Difficile d’être plus fan de télévision québécoise que l’a été la petite Marie-Soleil Dion. Non seulement elle était captivée par les émissions qu’on lui proposait, mais elle participait également aux concours de ses vedettes préférées. Plus tard, toujours imprégnée de ses souvenirs, elle en a fait son gagne-pain...

Marie-Soleil, quelles émissions jeunesse vous ont marquée?

Photo fournie par Radio-Canada

Petite, mes émissions préférées étaient Iniminimagimo et Passe-Partout. Avec Iniminimagimo, j’aimais vraiment les différentes histoires, les contes avec les mêmes acteurs.

Photo tirée de IMDB

J’ai toujours beaucoup écouté la télé, alors j’aimais Les Intrépides ou encore Bibi et Geneviève. J’étais fan; j’ai d’ailleurs déjà envoyé un dessin à Bibi. Il l’avait pigé, mais il n’arrivait pas à lire le nom [...] C’est l’un des drames de ma vie.

Et plus tard?

Adolescente, j’étais au rendez-vous pour Watatatow, j’ai écouté Radio Enfer et Dans une galaxie près de chez vous. J’étais au rendez-vous quand Vrak a commencé. J’écoutais toutes les émissions qui se faisaient; j’étais très fan de télé québécoise.

Jeune, regardiez-vous trop la télévision?

Je ne pense pas. Ce n’était pas comme aujourd’hui: je ne pouvais pas regarder des heures et des heures en ligne... C’était une passion et ça l’est encore aujourd’hui. J’en ai fait ma job, finalement. J’aimais les histoires, les acteurs. J’étais curieuse de comment on faisait les choses, comment ça se passait. Ç’a été le début d’une passion.

Vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance sont-ils des moments passés seule, en famille ou avec des amis?

Beaucoup seule, mais je regardais aussi beaucoup la télé avec ma mère. J’écoutais ses téléromans: Les Machos, Les Dames de cœur, Sous un ciel variable... Avec mon père et ma mère, c’était aussi les films.

Y a-t-il un personnage ou une actrice qui vous a influencée à devenir l’artiste que vous êtes devenue?

Photo tirée de IMDB

J’aimais vraiment beaucoup Radio Enfer. Je dirais que Maria Lopez était un peu ce que Cathou est devenue dans Vrak la vie. Elle était un peu la personne superficielle de l’école. J’aimais beaucoup ce personnage. Quand j’étais jeune, j’aimais aussi beaucoup Le village de Nathalie. J’étais allée patiner avec Nathalie Simard aux Galeries de la Capitale. J’avais gagné un concours avec tout le casting de l’émission. Après, on allait manger au McDo. J’ai des photos de moi avec Nathalie Simard.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants?

La nostalgie, je ne pense pas que ça leur serve. Le monde est rendu ailleurs. Mais la principale affaire que nous avions et qu’ils ont moins, c’est qu’on connaissait beaucoup plus la culture québécoise, on tripait beaucoup plus sur la télé québécoise. Je tripais sur Télé-Pirate, sur Élyse Marquis, sur Jessica Barker, sur Marie-France Monette, sur Caroline Dhavernas. J’ai l’impression qu’on était plus conscient de la culture et des artistes québécois qu’eux. Ils ont tellement accès à plein de choses qu’il n’y a pas beaucoup d’adolescents ou d’enfants qui connaissent les productions d’ici.

►Marie-Soleil tient la vedette de la comédie Gazebo, dont la deuxième saison a récemment été ajoutée au catalogue de l’Extra de Tou.tv. On peut également apprécier son jeu en regardant la comédie Contre-offre sur Noovo. La troisième saison est diffusée les mardis à 19 h 30.