Ukraine: Macron assure à Zelensky qu’il soutiendra son plan de paix

Le président Emmanuel Macron a assuré dimanche à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qu’il soutiendrait son plan de paix «sur la scène internationale», lors d’une conversation téléphonique entre les deux chefs d’État.

M. Macron a «réaffirmé son attachement au plan de paix en 10 points proposé par le président Zelensky et lui a assuré qu’il soutiendrait cette initiative sur la scène internationale lors des prochains événements diplomatiques», a indiqué l’Élysée.

Ils ont également «évoqué le rappel fait (vendredi à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité) auprès des partenaires européens et de l’OTAN de la nécessité de renforcer et d’accélérer le soutien militaire à l’Ukraine et au peuple ukrainien».

Pour sa part. M. Zelensky a salué sur Twitter «la poursuite d’un dialogue amical» avec M. Macron et confirmé qu’ils avaient tous deux parlé de «la mise en place du plan de paix».

«J’ai remercié le président pour sa compréhension de nos besoins, et pour ce sentiment partagé que nous devons nous défendre contre l’agression russe sans perdre la moindre occasion et sans perdre une semaine», a ajouté M. Zelensky dans son message vespéral.

Cet échange s’est produit après l’entretien accordé par le président français au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter, dans lequel il affirmait vouloir «la défaite» de Moscou face à l’Ukraine, tout en mettant en garde ceux qui veulent «avant tout écraser la Russie».