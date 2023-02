Un homme de 21 ans porté disparu à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l'aide de la population et des médias afin de localiser Jake Power-Olloa de Québec.

Il s’agit d’un homme de 21 ans d’origine latine. Il mesure 6’2’’, et a les cheveux longs et bruns ainsi que les yeux bruns. Il porterait la moustache style recourbée, et a des tatouages autour du cou et des mains. Il a été vu pour la dernière fois avec un manteau noir, de style baseball.

M. Power-Olloa a été aperçu pour la dernière fois dans le secteur du chemin St-Louis le matin du samedi 18 février, mais il aurait été en contact avec un proche dans la nuit du 19 février. Il n’a pas donné signe de vie depuis.

M. Power-Olloa pourrait se trouver dans le secteur du parc de la Pointe-aux-lièvres. Il se déplacerait à pied. Les policiers ont des raisons de craindre pour sa santé ou sa sécurité s’il n’est pas rapidement localisé.

Les autorités policières invitent la population à composer le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord.

Le dossier en référence est le QUE-230219-022.