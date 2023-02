Box-office: «Avatar 2» dépasse «Titanic» et devient le 3e plus gros succès de tous les temps

Deux mois après sa sortie en salle, la superproduction Avatar: la voie de l’eau vient de dépasser Titanic au box-office mondial et se classe désormais au troisième rang des films les plus lucratifs de l’histoire du cinéma, derrière le premier Avatar et Avengers: Phase finale.

Le cinéaste canadien James Cameron peut donc se targuer d’avoir réalisé trois des quatre plus grands succès de l’histoire au box-office. Lancé en grande pompe à la mi-décembre, son Avatar 2 ne cesse de fracasser de nouveaux records. En franchissant dimanche passé le cap des 2,244 milliards de dollars aux guichets de la planète, le second volet de la populaire saga de science-fiction vient de dépasser les 2,243 milliards de dollars amassés par Titanic, un autre film réalisé par Cameron il y a 25 ans.

Sorti en 1997, Titanic avait initialement récolté 2,194 milliards $ au box-office, mais une réédition du film en 3D, lancé au début février, lui a permis de faire grimper ses recettes à 2,243 milliards $.

En lice pour quatre prix à la prochaine cérémonie des Oscars, le 12 mars, Avatar: la voie de l’eau a encore le vent dans les voiles au box-office mondial, ayant récolté plus de 7 M$ dans les salles américaines la fin de semaine dernière, selon le site Box-Office Mojo.

Il reste à voir s’il réussira à dépasser sur le long terme les deux titres qui se classent devant lui au palmarès des films les plus lucratifs de l’histoire, soit le premier Avatar (2,92 milliards $), sorti en 2009, et la production de Marvel Avengers: Phase finale (2,79 milliards $), qui a pris l’affiche en 2019.

Les 5 plus gros succès de l’histoire au box-office mondial: