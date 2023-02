Classique des étoiles de la NBA: le pire match de l’histoire?

À l’image des autres matchs du genre offerts par le sport professionnel, la classique des étoiles de la NBA renfermait peu d’intensité et d’efforts, ce qui a fortement déplu à l’entraîneur-chef des Nuggets de Denver, Michael Malone.

Ce dernier dirigeait l’équipe de LeBron James et il n’a rien apprécié de la partie. Ses critiques ne concernaient pas tant le résultat, une défaite de 184 à 175 aux mains de la formation de Giannis Antetokounmpo, que le manque d’esprit de compétition et de combattivité. Comme c’est le cas à cet événement, le jeu défensif a pris le chemin des oubliettes et les vedettes du circuit Silver ont enchaîné les paniers sans aucune contrainte.

«Ce fut un honneur d’être ici et de participer au weekend en présence d’excellents joueurs, mais il s’agit du pire match jamais joué», a qualifié Malone, tel que rapporté par le quotidien «USA Today».

«Ils ont organisé un spectacle pour les partisans. Néanmoins, je ne mentirai pas en disant que ça reste un match difficile à vivre», a-t-il ajouté.

Autres remarques acerbes

De son côté, le commentateur du réseau ESPN Stephen A. Smith espère sûrement mieux en 2024, lorsque la partie annuelle se tiendra à Indianapolis.

«Je félicite l’entraîneur Malone pour avoir souligné le manque d’efforts. On travaille pas plus fort dans les matchs de ligues estivales pendant la saison morte que dans le match d’hier [dimanche]», a-t-il indiqué à la chaîne américaine.

«Nous ne devrions pas regarder un match en croyant que tout le monde peut avoir sa place sur la surface de jeu en raison des efforts consacrés. Ce n’est qu’une mauvaise odeur d’arrogance, ils tiennent les partisans pour acquis.»