«Coco Ferme»: un régal familial

Pas de doute, ce tout nouveau long métrage de la série des «Contes pour tous» comble amplement les attentes.

Impossible de mentionner les «Contes pour tous» sans revivre les émotions de notre enfance. Cette série de films, créée et produite par Rock Demers, est un monument de notre patrimoine culturel dont les personnages ou les répliques peuplent notre imaginaire collectif (il me suffit d’écrire «La guerre, la guerre...» pour que vous complétiez le reste... avec l’intonation du film).

Dans ce contexte, «Coco Ferme» était une gageure, relevée haut la main par toute l’équipe du film, du producteur Dominic James aux jeunes comédiens, tous éclatants de fraîcheur et de naturel.

Laurence Grandbois Cedric Belanger

«Coco Ferme», c’est l’histoire de Max (Olivier Desgagnés, parfait), un presque adolescent de 12 ans dont le père (Simon Lacroix, très bon) décide de déménager en campagne, emmenant son fils avec lui. Max n’est pas heureux – c’est le moins qu’on puisse dire – et, pour tromper l’ennui des vacances d’été, il a l’idée de créer une ferme de 500 poules pondeuses avec l’aide de Charles (Joey Bélanger, impeccable) et Alice (Emma Bao Linh Tourné, pleine de vivacité), une passionnée des réseaux sociaux.

Les trois amis vont rapidement se trouver une aide inattendue en la personne de Tite-Bière (Benoît Brière, attendrissant), un ancien boucher ayant perdu son commerce, sa femme et ses enfants, et qui a sombré dans l’alcoolisme. Le trio devenu quatuor va parvenir à faire rayonner leur Coco Ferme bien au-delà de leur village.

Comme les autres «Contes pour tous», «Coco Ferme» livre plusieurs messages inspirants qui réchauffent le cœur en ces temps plutôt moroses. La valeur de l’amitié, la fierté du travail bien fait – la réplique de Benoît Brière donnera des frissons au spectateur le plus blasé –, la foi en ses capacités, en la vie, sont autant de thématiques savamment explorées, sans jamais tomber dans le cucul ou dans le prêche paroissial. Les sujets d’actualité tels que la production locale, le respect des animaux ou la révolution paysanne à l’heure de l’omniprésence des grandes chaînes de magasins permettent au public de tous âges de se sentir, non seulement concerné, mais partie prenante des enjeux présentés.

PHOTO COURTOISIE Les Productions La Fête

Écrit avec beaucoup d’intelligence par Dominic James et mis en images avec un enthousiasme communicatif par Sébastien Gagné, «Coco Ferme» brille également par sa manière mature et respectueuse de s’adresser aux jeunes... et à toute la famille. Une bien belle réussite, de chez nous de surcroît, ce qui fait toujours beaucoup de bien.