Décès du petit Thomas Audet: plusieurs recommandations de la coroner

Après l'enquête publique menée sur le décès de Thomas Audet, la coroner Géhane Kamel a publié un rapport d'enquête de 26 pages contenant plusieurs recommandations.

Elle recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de donner à la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) davantage de moyens et améliorer l’offre de service.

On recommande de mettre en place une mesure d'exception indiquant que tous les enfants âgés de 5 ans et moins qui font l’objet d’un signalement doivent faire l’objet d’une évaluation sans délai et d’un suivi journalier. De plus, de valoriser la pratique professionnelle au sein de la DPJ et de la rétention du personnel.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Pour le grand-père de Thomas Audet, André Simard, la première recommandation en lien avec la mesure d’exception pour les enfants de cinq et moins est l’une des mesures les plus importantes et espère qu'elle sera appliquée.

Pour le grand-père paternel, le rapport répond à certaines questions, mais plusieurs resteront sans réponse.