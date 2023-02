Élu municipal remplacé par un non-élu: l’avis de proposition de Jackie Smith rejeté

Sans surprise, le comité exécutif de la Ville de Québec a rejeté un avis de proposition de la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, qui voulait notamment qu’un non-élu puisse remplacer un élu municipal durant son congé parental.

Prise vendredi, la décision du comité exécutif a été rendue publique lundi en fin de matinée.

«La loi prévoit que le mandat d'un membre élu du conseil dure normalement jusqu'à l'assermentation du candidat élu à une élection générale dans son district électoral. Durant son mandat, le membre du conseil élu demeure le seul à pouvoir exercer ses fonctions», y rappelle-t-on.

À l’exception du maire suppléant qui peut parfois exercer certaines fonctions attribuées au maire, on ajoute que «la compétence pour établir d'autres exceptions concernant notamment le remplacement d'un élu pendant un congé parental appartient exclusivement au législateur du Québec».

La proposition de Mme Smith a été déposée il y a deux semaines et avait suscité la polémique à l’hôtel de Ville de Québec entre le maire Bruno Marchand et le chef de l’opposition, Claude Villeneuve.

RQAP

D’autre part, un des volets de la proposition de Mme Smith avait pour but de permettre aux élus municipaux d’avoir accès au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) durant leur congé parental. Or, le comité exécutif a également réfuté cette suggestion.

« Avant d'envisager la définition d'une politique de congé parental pour les élus spécifique à la Ville de Québec, cette dernière fera des représentations à ce sujet auprès du gouvernement du Québec », a-t-on répondu.

Le but visé est que « les règles prévues pour les élus puissent se rapprocher davantage de celles du Régime québécois d'assurance parentale (notamment pour la durée, mais aussi pour les conjoints) ».

Le tout serait par la suite transmis à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), a-t-on fait valoir.