Fred Pellerin garde espoir pour Saint-Élie-de-Caxton

Aujourd’hui en paix avec les différends qu’il a connus avec la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, le conteur Fred Pellerin vit d’espoir que le village retrouvera son élan touristique d’antan.

En 2018, une dispute de Fred Pellerin avec les dirigeants de Saint-Élie à propos de l’utilisation de sa bande audio pour les visites guidées au village avait fait le tour de la province.

Ce Noël-là, le maire de l’époque, Robert Gauthier, avait décidé d’engager une autre conteuse pour les visites, ce qui avait soulevé l’ire des habitants du village. L’année suivante, Fred Pellerin et son collaborateur Jeannot Bournival coupaient tous les ponts avec la mairie.

Depuis, le petit village de moins de 2000 âmes semble difficilement se remettre de cette rupture avec le conteur qui l’avait fait connaître à la grandeur du Québec.

Aide du gouvernement

Il y a quelques jours, un article du Nouvelliste, intitulé Saint-Élie-de-Caxton : analyse d’un village à la dérive, énumérait tous les problèmes que connaît le village présentement : « Demandes d’interventions gouvernementales, dépôt d’une pétition au gouvernement du Québec, assemblées publiques houleuses, achalandage touristique moindre, départs de nombreux conseillers et d’employés, démission récente de la mairesse. »

Interviewé par Le Journal pour parler de son nouveau spectacle, La descente aux affaires, Fred Pellerin a assuré que son célèbre village, qu’il habite toujours, n’est pas si mal en point.

« Je pense qu’il y a de l’espoir parce que le gouvernement a fini par venir nous aider. De ce que j’ai compris, c’est qu’il y a des gens qui sont aptes à nous aider, ce qu’on demandait depuis plusieurs années. Il a fallu que ça creuse assez creux pour qu’ils finissent par dégainer. Ça me donne espoir que la chose soit remise sur les rails. »

La « chose », c’est l’effervescence touristique qu’a connue Saint-Élie-de-Caxton de 2006 à 2018, avec les visites guidées qui étaient enjolivées par des descriptions audio de Pellerin. Le petit village a toutefois été victime de son succès, au fil des années.

« C’était rendu que le village recevait 75 000 touristes dans l’été, sur trois mois », raconte Fred Pellerin. Le musicien indique avoir lui-même dû financer les toilettes au village pour subvenir à tout cet achalandage.

« La structure d’un village comme le nôtre est faite pour répondre à l’entretien des chemins, aux loisirs, à la bibliothèque, énumère le conteur. [...] Le budget municipal ne sert pas pour gérer une business touristique. Ça ne marche pas. Ce n’est pas conciliable. »

Communautaire

Après cette dispute très médiatisée, Fred Pellerin s’est tenu loin de toute collaboration avec la municipalité.

« Tout était trop récupéré politiquement. [...] Je me suis impliqué autrement, précise-t-il, comme avec le comité Développement Saint-Élie. C’est un comité de citoyens qui s’occupait des grandes tablées et des expos dans le village. C’est là que j’ai décidé de donner un peu plus. »

Fred Pellerin voit les prochaines années à Saint-Élie avec optimisme.

« Dans l’ébranlement que le village a connu, ce qui va avoir aidé, c’est que sur le truc communautaire, le monde s’est beaucoup soudé pour sauver le cœur de l’affaire. Sur le plan communautaire, ça va super bien. Il y a plein de petits commerces, plein de petites initiatives. Ça brille moins sur le plan touristique ou sur une visibilité nationale, mais c’est très vivant. »

Ne manquez pas dans le cahier week-end de samedi notre entrevue complète avec Fred Pellerin sur son nouveau spectacle.