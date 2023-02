Importante brèche informatique chez Apple et Microsoft: voici comment se protéger

Une brèche de sécurité du programme iOS rend vulnérables vos appareils Apple aux pirates informatiques.

Pour remédier à ce défaut, la mise à jour iOS 16.3.1 doit être effectuée le plus rapidement possible, selon l'agence américaine de la cybersécurité et de la sécurité des infratructures (CISA).

«La réparation de cette brèche informatique sur ces appareils doit être une priorité», a expliqué Tim Mackey, responsable de la stratégie de risque de la chaîne d'approvisionnement chez Synopsys Software Integrity au magazine économique Forbes.

Les pirates informatiques peuvent profiter de cette faille informatique chez Apple pour utiliser un contenu Web malveillant et exécuter des tâches sur votre appareil sans votre consentement.

Cette faille dans le programme d’Apple rend les appareils suivants précaires aux attaques informatiques.:

- iPhones 8 et plus récent

- Tous les modèles iPad Pro

- iPad Air 3e génération et plus récent

- iPad 5e génération et plus récent

- iPad mini 5e génération et plus récent

Microsoft également touchée

Les utilisateurs du système Windows et de la suite Office seraient également touchés par une autre brèche informatique.

Un expert a même mentionné à Forbes que cette faille était facile à exploiter.

La mise à jour pour réparer cette faille se retrouve dans le magasin Microsoft de votre appareil.