Initiations humiliantes: quand la vulnérabilité est ciblée

Trop souvent, le côté ludique d’un simple rite d’accueil prend rapidement une tangente problématique. Dans ces cas, l’intégration est aussitôt associée aux abus et à l’humiliation, surtout dans un contexte où la hiérarchie prévaut.

Les notions de consentement et les droits sont évidemment brimés.

Plutôt que de procéder à l’accueil dans un environnement positif, pourquoi les instigateurs versent-ils dans les actes coercitifs pouvant aller jusqu’à la brutalité et la dépravation ?

« Car on y retrouve beaucoup de vulnérabilité », précise la Dre Dominique Trottier, professeur en psychoéducation à l’Université du Québec en Outaouais.

« Chez les hommes, c’est pour le statut social et la virilité, enchaîne-t-elle. Le mâle alpha est valorisé dans cette culture. Il pèse sur le bouton qui fait mal pour imposer son pouvoir sur les autres. Il le fait là où il a un impact. Et comme la sexualité est très intime, c’est un endroit vulnérable. »

Écouter les victimes

Ayant évolué très longtemps dans le monde du sport, la chercheuse n’a donc pas été étonnée d’entendre les histoires troublantes dévoilées cette semaine dans l’univers sportif.

« Quand tu entends parler les victimes des 40 dernières années, c’est dur de croire les dirigeants prétendre que ces histoires n’existent pas », souligne-t-elle.

Les traumatismes des personnes ayant subi des actes coercitifs peuvent se manifester de plusieurs façons. Ils affectent la confiance, l’estime de soi et peuvent devenir la source de remise en question, de dépression ou de troubles anxieux.

« À plus long terme, les effets peuvent être dévastateurs », signale la Dre Trottier.

Le code du silence

Pour éviter d’éveiller les soupçons, de blâmer les coéquipiers et d’être exclus du groupe, les initiés qui ont subi des actes se sentent emprisonnés derrière le fameux code du silence.

« Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire », prétend le vieux dicton.

D’après la professeure Joëlle hock, ce dicton n’a pas sa raison d’être.

« Cette culture du silence est présente dans tous les environnements toxiques. On ne veut pas que des gestes soient sus et connus du monde extérieur, car on veut protéger le sentiment d’appartenance à l’équipe. Un groupe est un lieu où l’on vit des choses intenses ensemble et où règne un climat de confiance. Mais quand ça concerne des comportements inappropriés, agressifs, violents et toxiques, c’est problématique. Car en suivant ce code du silence, on protège les agresseurs, explique la psychologue et professeure à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

« Il y a des choses qui doivent sortir du vestiaire », insiste-t-elle.

Selon elle, les activités d’équipe doivent respecter la dignité humaine et offrir l’option d’y participer ou non. Dès qu’une pression est exercée, la ligne coercitive est franchie.

Plus de support

Chercheuse à Sports Canada et au CHU Sainte-Justine, la Dre Linda S. Pagani estime que le système judiciaire n’est pas adapté aux témoignages recensés dans la communauté sportive depuis des décennies.

« Les actes coercitifs dans ces activités ne sont pas pris au sérieux. Ils doivent l’être. Il faut se doter de plus d’outils d’impartialité, car on souhaite que les victimes dénoncent ces actes. Il faut donc des systèmes de contrôle qui n’est pas corruptible, car le sport est rendu comme une business. Il manque beaucoup de sagesse. »

La Dre Pagani milite en faveur des activités d’équipe positives renforçant le sentiment d’appartenance au groupe. Dans de tels scénarios, les nouveaux coéquipiers trouvent leur place et sont en mesure de mieux performer.

« Si on s’attarde à la santé mentale de l’athlète, il faut s’assurer que l’accueil dans un groupe renforce la motivation, explique-t-elle. Il faut s’occuper du cerveau, car c’est lui qui joue d’abord et avant tout. »

« L’idée n’est pas d’arrêter toutes les activités d’équipe. C’est d’organiser de bonnes activités et de changer la culture valorisant le mâle alpha et l’hyper masculinité », rappelle la Dre Trottier.