Jake DeBrusk et les Bruins ne ralentissent pas

L’attaquant Jake DeBrusk a de nouveau fait bouger les cordages et les Bruins de Boston ont signé un quatrième gain consécutif en battant les Sénateurs d’Ottawa 3 à 1, lundi après-midi, au TD Garden.

• À lire aussi: Concours d’habiletés du Canadien: Harvey-Pinard plus expéditif et précis... que McDavid

• À lire aussi: C’est le grand retour de Tristan Jarry

DeBrusk disputait un deuxième match depuis qu’il a été contraint de rater plus d’un mois d’activités en raison d’une blessure au bas du corps. Après avoir amassé un but et une mention d’aide samedi contre les Islanders de New York, le hockeyeur de 26 ans a été le premier à s’inscrire à la marque face aux «Sens».

Au premier tiers, DeBrusk a foncé au filet et a profité de son propre retour de lancer pour déjouer le gardien Kevin Mandolese. Il revendique 33 points en 38 parties cette saison.

Claude Giroux a cependant ramené tout le monde sur le même pied d’égalité avant la fin de l’engagement initial.

C’est une réussite de David Pastrnak qui a finalement fait la différence. Évoluant en avantage numérique pendant le deuxième vingt, le franc-tireur a obtenu son 40e filet en 2022-2023. Il s’agit de la deuxième saison de suite qu’il atteint ce cap, devenant ainsi le premier représentant des Bruins à réussir l’exploit depuis Cam Neely en 1990-1991.

Le compteur de Pastrnak n’est pas resté à 40 bien longtemps, puisqu’il a complété la marque en troisième période. Le défenseur Charlie McAvoy a par ailleurs fourni des mentions d’aide sur tous les buts des siens.

Devant la cage des vainqueurs, Linus Ullmark a repoussé 30 rondelles et signé son quatrième gain consécutif. Mandolese a quant à lui fait face à 32 tirs. Le Québécois disputait son deuxième match en carrière dans la Ligue nationale.

Les Panthers sont tenaces

Au FLA Live Arena les Panthers de la Floride sont revenus de l’arrière à deux occasions pour finalement l’emporter 4 à 3 en prolongation contre les Ducks d’Anaheim.

C’est Carter Verhaeghe qui a tranché le débat en temps supplémentaire avec son 30e but de la campagne. Matthew Tkachuk a inscrit sa 50e mention d’aide de la saison sur cette réussite.

Les Ducks avaient pourtant bien amorcé la partie, puisque Mason McTavish et Frank Vatrano ont fait mouche en première période. Les frères Eric et Marc Staal ont toutefois permis aux Panthers de niveler la marque au deuxième tiers.

Dmitry Kulikov a redonné la priorité aux «Canards», mais une réussite de Ryan Lomberg a envoyé tout le monde en prolongation.

Cette récolte de deux points supplémentaires au classement par les Panthers ne fera pas plaisir aux amateurs du Canadien de Montréal, qui détient le choix de première ronde du club floridien au prochain repêchage.

La formation de l’entraîneur-chef Paul Maurice a remporté trois de ses quatre derniers duels et occupait la première place parmi les équipes repêchées pour les séries éliminatoires dans l’Association de l’Est. Les résultats des affrontements de la soirée dans la LNH pourraient cependant faire descendre les Panthers de quelques rangs au classement.