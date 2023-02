La propreté a toujours sa place

Je fais du bénévolat à domicile pour un organisme qui vient en aide aux gens démunis. Avec une des personnes que je visite régulièrement, je fais face à un problème de propreté corporelle qui me fait quasiment lever le cœur chaque fois que je la visite. J’en ai parlé à la responsable qui répartit les personnes à visiter et elle m’a dit de mettre des gants blancs pour lui en parler, mais que c’était de mon devoir de lui signaler le problème.

Je ne me vois pas dire à quelqu’un de se laver, même si c’est une femme et que j’en suis une. Je ne veux pas non plus abandonner cette personne à son triste sort, car je sais qu’elle compte sur moi vu qu’elle n’a personne d’autre autour susceptible de l’aider.

Anonyme

Je trouve étonnant que le ou la responsable de ce groupe d’entraide n’ait pas pris l’initiative de cette délicate démarche qui relève de son autorité. Mais comme vous êtes en terrain de confiance avec cette personne, pourquoi ne pas lui dire le désagrément que vous causent certaines odeurs émanant de sa personne et dont elle n’est peut-être pas consciente. La négligence face à son hygiène de base est peut-être signe d’un problème plus profond chez elle et il me semble nécessaire de lui signaler pour le régler.