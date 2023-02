Le diabète de type 2, une cause de cancer

Selon une étude récente, le cancer est en voie de devenir la principale cause de mortalité des personnes diabétiques, surpassant même les maladies cardiovasculaires.

On estime que près de 500 millions d’adultes âgés de 20 à 79 ans vivaient avec un diabète de type 2 dans le monde en 20 211.

Il s’agit d’un grave problème, car le diabète de type 2 est associé à un risque plus élevé de plusieurs complications vasculaires, incluant l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral et les maladies artérielles périphériques, qui augmentent considérablement le risque de mort prématurée.

Au cours des dernières années, de nouveaux traitements ont permis de réduire les ravages de l’hyperglycémie sur les vaisseaux sanguins et de diminuer substantiellement ses effets négatifs sur la santé cardiovasculaire.

Par contre, cette réduction de la mortalité cardiovasculaire signifie que les diabétiques sont exposés plus longtemps aux débalancements causés par le diabète et sont par conséquent plus à risque de développer d’autres types de complications, notamment le cancer.

Hausse du risque de mortalité

Deux études récentes illustrent bien ce phénomène.

Dans la première, les auteurs ont identifié 137 804 patients (âge moyen de 64 ans) qui avaient reçu un diagnostic de diabète de type 2 entre 1998 et 2018 et ils ont comparé la mortalité due au cancer de ce groupe avec celle de la population en général, non diabétique2.

Ils ont observé que, globalement, les diabétiques avaient un risque de mortalité lié à l’ensemble des cancers augmenté de 18 %, et que cette hausse était particulièrement prononcée pour le cancer colorectal (2,5 fois plus élevée), du pancréas (2 fois), du foie (2 fois) et de l’endomètre (utérus) (2 fois).

Une hausse de 9 % de la mortalité liée au cancer du sein a également été observée chez les femmes diabétiques, en particulier celles de moins de 55 ans, comparativement à celles de la population en général.

Cancer du poumon

L’autre étude s’est quant à elle penchée sur l’association entre le diabète et le risque de cancer du poumon dans une population de 283 257 adultes participant à la UK Biobank Study3.

Les chercheurs ont divisé cette cohorte en trois groupes, selon leur taux sanguin d’hémoglobine glyquée (A1c), un marqueur d’hyperglycémie chronique :

1. les normoglycémiques, ayant un A1c inférieur à 6 % ;

2. les prédiabétiques, ayant un A1c intermédiaire et

3. les diabétiques, présentant un A1c égal ou supérieur à 6,5 %.

Les chercheurs ont noté que le risque de cancer du poumon était augmenté de 37 % chez les prédiabétiques et de 33 % chez les diabétiques qui ne prenaient aucun médicament hypoglycémiant.

La médication antidiabétique permet cependant d’annuler en majeure partie cette hausse du risque de cancer du poumon chez les diabétiques, ce qui suggère que c’est bel et bien l’hyperglycémie non contrôlée qui contribue au développement de ce cancer.

Ceci est particulièrement problématique pour les personnes qui sont prédiabétiques. Ces personnes ne présentent souvent aucun symptôme et peuvent donc vivre plusieurs années sans soupçonner la présence d’une hyperglycémie chronique. N’ayant pas reçu de diagnostic de diabète de type 2, elles ne sont donc pas traitées avec une médication adéquate de sorte que la hausse de leur glycémie demeure non traitée et est suffisante pour favoriser le développement du cancer du poumon.

En somme, même si le taux de mortalité lié aux accidents cardiovasculaires des diabétiques a diminué au cours des dernières années, celui dû à différents types de cancer est quant à lui en hausse.

Il s’agit d’une autre illustration des graves dangers du diabète de type 2 qui, rappelons-le, est dans la majorité des cas une maladie liée au surpoids et qui peut donc être prévenue en adoptant de meilleures habitudes de vie permettant de maintenir un poids corporel normal.

1. International Diabetes Federation (2021) IDF diabetes atlas 2021. diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/

2. Ling S et coll. Inequalities in cancer mortality trends in people with type 2 diabetes: 20 year population-based study in England. Diabetologia, publié le 24 janvier 2023.

3. Hua J et coll. Associations of glycosylated hemoglobin, pre-diabetes, and diabetes with incident lung cancer: a large prospective cohort study. Lancet, publié le 10 janvier 2023.