Le Patro Roc-Amadour a 75 ans

Comme prévu le Patro Roc-Amadour a lancé, le 16 février dernier, les célébrations entourant son 75e anniversaire. Au programme : le 17e Encan sportif et culturel du Patro, îe 6 avril ; l’événement sportif Challenge Roc du 17 au 23 avril ; une grande Fête familiale, le 27 juin lors de la journée anniversaire du Patro ; une Fête de Quartier, le 11 août et la Soirée de clôture où se déroulera un banquet avec 500 convives, le 4 novembre et un vernissage de l’Exposition photos : Le Patro d’hier à aujourd’hui. Le Patro en a aussi profité pour annoncer le retour du de la campagne de financement « Le Patro Lapin » campagne qui fut très populaire dans les années 70-80 avant de disparaître au début des années 1990. L’achat d’un Patro Lapin 2023 (10 $) vous donnera la chance de gagner un véhicule Nissan d’une valeur de 24 000 $. Le Patro Lapin est disponible dans plusieurs points de vente dont les boutiques Laura Secord, une trentaine de commerces membres de la SDC 3e avenue/Limoilou et auprès des jeunes qui fréquentent le Patro Roc-Amadour. https://patrolapin.com/. Sur la photo, de gauche à droite : Alain Sauvé, DG de la Caisse Desjardins de Limoilou ; Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif Ville de Québec et conseillère municipale du district de Louis-XIV ; Clément Lemieux, DG du Patro Roc-Amadour et Denis Parent, DG des ventes de Capitale Nissan.

TriaDon Michel-Sarrazin

Photo fournie par la Fondation MS

50 650 $, voilà le montant qui fut amassé le 11 février au Centre de glaces Intact Assurance de l’arrondissement Ste-Foy lors du tout premier TriaDon au profit de la Fondation Michel-Sarrazin (MS). L’argent amassé servira au financement de l’œuvre Michel-Sarrazin, qui repose à 60 % sur les dons de la communauté. De gauche à droite, sur la photo : Jean G. Morency, président du CA de la Fondation MS ; Céline Drouin, DG à la Fondation MS ; Nathan Meilleur, porte-parole et animateur à WKND 91,9 ; Virginie Gagnon, porte-parole et animatrice à TVA ; Brigitte Laflamme, DG de la Maison MS ; Jocelyne Guay, présidente du CA de la Maison MS et Jean-François Harvey, DG du Centre de glaces Intact Assurances.

Un volume de production doublé

Photo fournie par TORQ Production

TORQ Productions, entreprise reconnue pour la production de la populaire émission RPM, m’annonce l’acquisition de Océan Médias et devient, par le fait même, TORQ-Océan Productions. Maison de production spécialisée dans la conception de contenu télé, Océan Médias a été fondée en 2007 par Denise Landry et Rémi St-Gelais. De la télévision aux médias numériques, Océan Médias a développé plus de 50 productions et tourné dans 75 pays sur six continents. La récente transaction permettra non seulement à TORQ de doubler son volume de production, mais également de diversifier ses activités et d’élargir sa clientèle. Sur la photo : Simon Michaud, président TORQ-Océan, est le fils de Pierre Michaud.

Anniversaires

Photo fournie par Steven Leblanc

Germain Lamonde (photo), fondateur et président exécutif du conseil d’administration d’EXFO Ingénierie électro-optique à Vanier, 63 ans... Angelo Esposito, choix de première ronde des Penguins de Pittsburgh lors du repêchage amateur de 2007, mais il n’a jamais joué dans la Ligue nationale (LNH), 34 ans... Rihanna, chanteuse barbadienne vedette du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII, 35 ans...Mario Tessier, animateur et humoriste québécois, 52 ans.... Cindy Crawford, actrice et top-modèle américain, 57 ans...Pierre Bouchard, défenseur (1970-82) avec le Canadien de 1970 à 1978, 75 ans....Phil Esposito, joueur de hockey (1963-1981 : Black Hawks, Bruins, Rangers), 81 ans.

Disparus

Photo fournie par la famile

Le 20 février 2022 : Maurice Tremblay (photo), 77 ans, député du Parti progressiste-conservateur du Canada dans la circonscription fédérale de Lotbinière (1984-1993)... 2020 : Severino Marcolin, 88 ans, (dit Monsieur Marco) copropriétaire des Délices Cartier, du restaurant La Réserve à Québec et de la Trattoria Sant-Angelo... 2020 : Jeanne Evert, 62 ans, joueuse de tennis américaine, professionnelle au milieu des années 1970 et soeur cadette de Cris Evert... 2014 : Marcel Deslauriers, 97 ans, cofondateur de Peintures Sico... 2013 : Jean Gauthier, 75 ans, a disputé 90 matchs avec les Canadiens de Montréal avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1965... 2010 : Albert Demers, 91 ans, maire de St-David-de-L’Auberivière de 1961 à. 1973... 2008 : Étienne Caron, 92 ans, maire de St-Donat de Rimouski pendant 28 ans... 1992 : Dick York, 63 ans, comédien américain... 1941 : La Bolduc, 46 ans, née Mary Travers, la première chansonnière du Québec.