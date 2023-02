Le Québec crie au secours

Le premier ministre socia­liste de France, Michel Rocard, a déclaré à la télévision en décem­bre 1989 : «Je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde.» Le premier ministre, Justin Trudeau, a tweeté, quant à lui, en janvier 2017: «Ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez­­­ que le Canada vous accueillera.»

Tous les malheureux immigrés économiques ou réfugiés politiques ont compris le message de Trudeau. D’autant plus que ce dernier sous des conseils des spécialistes de la firme internationale McKinsey s’est laissé convaincre d’accueillir un demi-million d’immigrants par an, avec pour objectif d’atteindre à la fin de ce siècle cent millions d’habitants au Canada.

Le chemin Roxham, ce passage illégal, répétons-le, entre les États-Unis et le Québec a accueilli l’an dernier 39 000 personnes, qu’on a installées très majoritairement sur le territoire québécois.

La passoire Roxham

François Legault repart donc en campagne encore une fois en exhortant Justin Trudeau, qui n’est pas l’ami de la majorité francophone du Québec, à l’évidence, à rediriger les demandeurs d’asile vers les autres provinces canadiennes. Le premier ministre Legault a même précisé que ceux qui savent parler français devraient aussi être renvoyés au Canada anglais.

Car la société québécoise est totalement déstabilisée et désorganisée devant cet afflux de réfugiés au point où c’est sa propre population qui en souffre. Par exemple, le Québec, c’est-à-dire tous les contribuables, a assumé, en accueillant et intégrant ces personnes, des coûts à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars pour les deux dernières années, 2021 et 2022.

Choc social

Nous sommes face à d’épineux problèmes de logement si bien qu’à Montréal entre autres une partie de ces réfugiés grossit le nombre déjà alarmant d’itinérants. Les organismes communautaires sont paralysés. Notre service de santé déjà saturé est mis à mal. Nos écoles dont on connaît les failles et le piteux état sont inaptes à absorber les enfants immigrants qu’on doit intégrer.

Dans ce contexte de désintégration sociale, disons-le sans ambages, on peut même affirmer que nous sommes tous devenus à risque face aux failles des établissements de santé, du système scolaire, de l’aide sociale et des services publics, incapables d’encadrer même minimalement les populations fragilisées, perturbées et démunies.

D’ailleurs, pour exemple, notons que les pays européens sont tous touchés par mouvement migratoire international. L’extrême droite reprend désormais du poil de la bête un peu partout. La Hongrie, la Pologne et l’Italie sont connues pour leurs politiciens plus ou moins autoritaires. Que peut-il se passer au Canada?

Le chemin Roxham a fait basculer le Québec avec la bénédiction du gouvernement Trudeau. Pourquoi ce dernier a-t-il imposé un pareil défi à la société québécoise en voie de disparition culturelle? Faut-il en conclure que le Québec est attaqué par Ottawa? Et ce, avec l’appui des députés francophones libéraux, qui n’ont aucune gêne à retourner leur veste.

Le dernier cri de François Legault au sujet du chemin Roxham risque de se perdre faute d’appui. Mais cette fois-ci, François Legault a raison. C’est à cause du cumul des gifles et des refus de Trudeau d’accepter les demandes du Québec que les Franco-­Québécois endormis ou engourdis vont peut-être retrouver ce qu’il leur reste de dignité collective et de combativité nationaliste.