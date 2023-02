«Le Restaurant»: la compétition culinaire de retour à Zeste

D’autres cuisiniers auront à se dépasser dans le cadre de la compétition culinaire Le Restaurant, qui sera de retour pour sa deuxième saison l’automne prochain, à l’antenne de Zeste.

Hélène Bourgeois Leclerc et Vincent Dion Lavallée se partageront à nouveau l’animation, et Vincent jugera les talents culinaires des candidats dans un vrai restaurant, ainsi que leur facilité d’adaptation, leur capacité de composer avec le stress et leurs compétences de gestionnaire.

En vue de cette deuxième saison, histoire de mettre du piquant dans l’aventure, le gagnant, parmi les 12 candidats sur la grille de départ, devra remporter trois rondes pour espérer toucher le grand prix de 50 000$. Cette somme lui servira à lancer son propre resto.

Les inscriptions sont en cours sur le site de la chaîne [zeste.ca].

Produite par Sphère Média, en collaboration avec Québecor Contenu, la première saison a été le plus grand succès d’audimat de Zeste depuis son lancement, en 2010. La chaîne spécialisée du Groupe TVA a connu de surcroît sa meilleure année en 2022.