Les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 21 février qui en valent le détour.

Tennis : Fernadez c. Swiatek

La Québécoise Leylah Annie Fernandez aura tout un défi devant elle mardi, puisqu’elle se mesure à Iga Swiatek en seizièmes de finale du tournoi de Dubaï. La Polonaise de 21 ans est la numéro 1 mondial au classement de la WTA et a perdu seulement deux de ses 11 matchs depuis le début de l’année. Swiatek a vaincu Fernandez en deux manches de 6-1 et 6-2 lors de leur unique affrontement, soit le 5 janvier 2022 au tournoi d’Adelaine. Qu’à cela ne tienne, un parieur qui croit en les chances de la représentante de l’unifolié pourrait faire une petite fortune.

Prédiction: victoire de Fernandez – 6,80

Hockey : Red Wings c. Capitals

L’attaquant Alex Ovechkin est présentement absent de l’entourage des Capitals de Washington en raison du décès de son père. Sans son capitaine, l’équipe de la capitale américaine n’est pas l’ombre d’elle-même et a perdu ses trois dernières parties. La troupe de l’entraîneur-chef Peter Laviolette n’a pas été en mesure d’inscrire plus de trois buts dans un même match depuis l’absence de «Ovi». Les «Caps» sont tout de même les favoris des preneurs aux livres contre les Red Wings, qui ont pourtant remporté cinq de leurs six derniers duels.

Prédiction: victoire des Red Wings - 2,35

Hockey : Ducks c. Lightning

Peu d’observateurs favorisent une victoire des Ducks d’Anaheim contre le Lightning à Tampa Bay. La formation californienne disputera un deuxième match en autant de jours, tandis que ses rivaux seront en action pour la première fois depuis samedi dernier. De plus, les «Canards» ont perdu cinq derniers matchs et ne semblent pas encore être sur le point de sortir de leur torpeur. Les «Bolts» ont quant à eux subi la défaite à leurs deux dernières sorties. Jusqu’à maintenant en 2022-2023, la formation floridienne n’a jamais perdu trois matchs de suite.

Prédiction: victoire du Lightning – 1,20