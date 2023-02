Tournoi de Dubaï: Leylah Fernandez a rendez-vous avec la meilleure au monde

La Québécoise Leylah Fernandez aura une journée de travail bien remplie, mardi, au tournoi de tennis de Dubaï, car elle disputera deux matchs, incluant un duel de deuxième tour en simple contre la Polonaise Iga Swiatek, première joueuse du classement mondial.

Ayant défait 1-6, 6-3 et 11-9 la Brésilienne Luisa Stefani et la Kazakhe Anna Danilina dans son affrontement de ronde initiale en double aux côtés de l’Américaine Bethanie Mattek-Sands, lundi, Fernandez aura une mission relevée face à Swiatek, qui l’a vaincue 6-1 et 6-2 en huitième de finale à Adélaïde en 2022. Tombeuse de l’Autrichienne Julia Grabher 6-4 et 6-2 d’entrée de jeu, l’athlète de la Belle Province occupe le 37e rang du circuit de la WTA et demeure en quête d’un troisième titre en carrière.

Après son choc avec la meilleure au monde, Fernandez retrouvera Mattek-Sands pour un duel contre la paire composée de la Chinoise Xu Yifan et de la Russe Aliaksandra Sasnovich.