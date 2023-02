Si je vous disais, cher lecteur, que désireux de faire carrière aux États-Unis, je changeais de nom et décidais désormais de me faire appeler Matthew Bock-Side, vous me prendriez pour un tarla, n’est-ce pas?

• À lire aussi: Jérôme Couture change de nom pour percer le marché anglophone

Ne vous gênez pas, je penserais la même chose de moi-même.

Mais vous vous direz : personne n’irait faire quelque chose de semblable !

RBO

Mais, cher lecteur, détrompez-vous, le Québec est de plus en plus une société I want to pogne telle qu’imaginée par RBO il y a près de 30 ans, et on trouve désormais des artistes pour se prêter à cette mascarade.

Jérôme Couture, le chanteur pop, a décidé de changer de nom ! On l’appellera désormais Jay Kutcher. Grâce à cette ruse digne de Daniel Boone, il pense conquérir le Canada anglais, puis les États-Unis !

Quel malheur que Céline Dion n’y a pas pensé avant lui ! Elle aurait pu se faire appeler Cel Dyon, et aurait obtenu un succès encore plus grand que celle qu’on lui connaît !

Au diable le talent ! L’essentiel, c’est d’avoir l’air d’un Américain !

Alors j’en reviens à mon idée de départ !

Si jamais la France me lasse, et que je veux désormais faire carrière chez nos voisins du sud, je changerai aussi mon nom : je deviendrai Matthew Bock-Side.

Et pourquoi pas, Matt Bockside !

J’accumulerai alors les millions, les milliards. Le monde m’appartiendra parce que je me serai débarrassé de mon vilain nom qui fait trop québécois et qui ne permet pas de flasher à l’international – je vous invite à le prononcer à l’anglaise, « internachunalll », ça fait plus viril !

Ridicule

Bizarre quand même : certains Québécois ont l’impression d’avoir un sexe de deux pieds et de vingt livres dès lors qu’ils parlent anglais comme des Texans.

À moins qu’affublé de ce patronyme, je ne suscite l’hilarité générale aux États-Unis et reçoive des tomates en revenant chez moi.

Je l’aurai bien cherché.