Miser sur le communautaire pour développer un écoquartier

Un nouvel écoquartier verra bientôt le jour à Métis-sur-Mer, au Bas-Saint-Laurent, grâce un partenariat public-collectif entre CMétis et la municipalité.

Ce type de partenariat, déjà utilisé en Amérique latine ou en Europe, est nouveau au Québec. Concrètement, Métis-sur-Mer va céder gratuitement des terrains à l’organisme CMétis. Pendant 35 ans, la municipalité ne percevra pas non plus les taxes foncières.

En échange, en plus des quartiers écologiques CMétis, va construire une vingtaine de logements, dont une dizaine de logements sociaux. Également, tous les profits seront redistribués dans la communauté.

Le coût total du projet est estimé entre 20 et 40 millions $. La première phase pourrait voir le jour d’ici les prochains mois.

«La mission qu’on se donne avec CMétis est extrêmement ambitieuse. On vise à revoir notre rapport à l’occupation du territoire et à l’habitation. En pleine crise du logement, des solutions innovantes s’imposent. En à peine un an, le projet a déjà fédéré des dizaines de partenaires et collecté d’importantes sommes», a expliqué Philippe Dufort, président de CMétis.

Par ailleurs, une rencontre de travail a eu lieu lundi matin avec des gens d’affaires, la chambre de commerce de Rimouski-Neigette et la députée de Rimouski, Maïté-Blanchette-Vézina. Le but de la rencontre était de trouver des solutions à la crise du logement. À Rimouski, le taux d’inoccupation des logements est évalué à 0,4%.

D’autres rencontres sont prévues d’ici les prochaines semaines.