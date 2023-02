Projet résidentiel: des travaux près d'un milieu humide inquiètent à Trois-Rivières

Des travaux pour un éventuel développement domiciliaire dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap, à Trois-Rivières, inquiètent les résidents en raison de sa proximité avec un milieu humide qui risque d’être affecté par le chantier.

Les travaux ont été entamés par la Ville de Trois-Rivières derrière la rue Saint-Maurice, à proximité de la rue P.-Dizy-Montplaisir.

Louise Thiffault, qui habite près de ce quartier résidentiel, s'inquiète. «Qu'est-ce qu'il va arriver ici? Allons-nous perdre notre marais?», s’est-elle interrogée.

Un peu plus loin se trouve un milieu humide avec une forte valeur écologique. «Il y a six, sept espèces de canards rares qui se tiennent-là. Je n’ai pas pu me promener où est-ce que je me promène d'habitude parce c'était la dévastation totale», a fait voir Mme Thiffault. «À chaque fois qu'on coupe un boisé, ça m'inquiète», a raconté un autre résident.

Trois-Rivières doit construire une conduite pluviale, un bassin de rétention, et un trop-plein en prévision d'un développement domiciliaire à venir.

«Ce sont des travaux qui sont pilotés par la Ville pour venir assurer une meilleure gestion des eaux municipales», a répondu le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morrissette.

En tenant compte des développements domiciliaires à proximité et ceux à venir, il y a une nécessité de faire des travaux «pour ajouter notamment un trop plein en cas de débordements, d'ajouter un bassin de rétention, et on va venir ajouter aussi une conduite pluviale pour venir récupérer les eaux de pluie pour éviter que ça s'en aille dans la gestion des eaux municipales», a-t-il ajouté.

La Ville veut que 60 % du terrain soit protégé. C'est dans cette partie que se trouve le milieu humide à forte valeur écologique. Toutefois, aucune entente officielle n'a été conclue avec le promoteur, a assuré la Ville lundi.

Ainsi, c'est un sujet qui fait partie des discussions en cours. «On parle d'un prorata d'environ 40 % qui pourraient être développés et d'un 60 % qui sera conservé», a souligné M. Morrissette.

Les résidents en bordure des travaux espèrent aussi conserver leur milieu humide. «Si on enlève tout ça, toute la diversité animale et la flore ça va disparaître», s'est inquiété un résident. D'autres avouent même avoir emménagé dans le secteur pour profiter du milieu humide, et espèrent donc le conserver.

Selon la Ville, le promoteur n'a pas encore d'échéancier pour construire.

Transport Québec demande d'abord une étude d'impact sur la circulation puisque la rue Saint-Maurice lui appartient.