Quel échec du fédéralisme?

La formule a, au plus, fait sourciller au Québec. Mais, dans le reste du pays, elle a été reçue comme un coup de poing.

C’était le but.

Quand le juge Paul Rouleau a blâmé «l’échec du fédéralisme» pour le chaos ayant mené à l’adoption de la Loi sur les mesures d’urgence lors de la crise des camionneurs, il a trouvé le prétexte idéal.

C’était une façon d’épargner la chèvre et le chou. Justifier l’usage de la Loi par le gouvernement Trudeau, sans pour autant l’absoudre de toute responsabilité.

Échec des forces policières d’Ottawa, désengagement du gouvernement de l’Ontario, manque de coordination, mauvais partage d’information entre les sources de renseignement. Parle-t-on ici vraiment ici d’échec du fédéralisme ?

L’incompétence à l’origine de la crise n’est-elle pas tout simplement le symptôme d’un mal plus profond?

Et si l’échec du fédéralisme était ailleurs?

Extrêmes

La pandémie, les mesures sanitaires ont certes contribué à polariser l’espace politique.

Mais les tensions entre les régions du pays datent de bien avant. Tant les conservateurs que les libéraux en sont responsables.

Car de nos jours, tous les enjeux sont susceptibles de devenir des armes de destruction massive en politique.

Si l’accueil des demandeurs d’asile n’était pas un symbole fort utile pour permettre à Justin Trudeau de se draper dans la vertu inclusive, aurait-il laissé traîner le problème du chemin Roxham aussi longtemps?

Les conservateurs n’ont-ils pas démonisé à l’extrême la taxe sur le carbone pour braquer l’Alberta et la Saskatchewan contre les libéraux?

Au Québec, les enjeux identitaires sont exploités dans le bras de fer idéologique face à Ottawa. Dans l’Ouest, ce sont les enjeux climatiques.

C’est la joute politique fédérale qui mine de plus en plus le fédéralisme. Diviser et gagner est devenu plus important qu’apaiser et résoudre ses tensions naturelles.