Question quiz... Qui a écrit récemment, au sujet de Radio-Canada : « Il y a toujours bien des limites à étirer l’élastique ! », « Il faut redresser la barre tout de suite » et aussi : « Ça doit cesser » ?

Est-ce :

A - Une vilaine chroniqueuse de l’empire Québecor ou...

B - Un gentil éditorialiste de La Presse ?

C’est bel et bien dans l’OSBL de La Presse que l’on a pu lire, le 11 février, un éditorial virulent intitulé Payer deux fois pour Radio-Canada.

Ça doit être à cause du double financement de l’Extra de tou.tv.

ICI Tou.tv est une webtélé de divertissement proposant une expérience de vidéo sur demande offerte par Radio-Canada et une vingtaine de diffuseurs et producteurs partenaires. C’est la plus importante webtélé de divertissement francophone au Canada.

tou.tv scandalise pas mal de monde dans les médias.

PAYER POUR LE GARS ET LA FILLE

Le 9 mars, tous les Canadiens francophones vont pouvoir regarder la nouvelle mouture de Un gars, une fille. En fait... pas TOUS les fans de la série culte. Seulement ceux qui seront prêts à casquer 6,99 $ par mois pour l’Extra de Tou.tv.

Marc Pichette, des communications de Radio-Canada, n’était pas en mesure, vendredi dernier, de me dire quand la série serait disponible gratuitement à la télé générale.

Vous me direz : « Ça n’a aucun sens qu’on paye deux fois pour ce même contenu-là. On le paye déjà avec nos impôts ! ». Et vous auriez raison.

En effet, vous financez déjà toutes les productions de Radio-Canada, par le biais de vos impôts et taxes, à même le financement fédéral de 1,5 milliard par année.

Payer un abonnement pour avoir accès à une production que vous avez déjà financée, c’est l’équivalent de payer une première fois pour un gâteau à la pâtisserie et payer une deuxième fois pour avoir le droit de le manger.

C’est cette injustice que l’éditorialiste de La Presse dénonçait (et que Guy Fournier et moi dénonçons depuis des années).

Mais il allait encore plus loin : « Il faut redresser la barre tout de suite, car le diffuseur public est en train de prendre d’autres mauvaises habitudes commerciales dans le numérique. On diffuse de la pub sur OHdio alors qu’il n’y a pas de pub à la radio traditionnelle. On fait du contenu publicitaire (textes, balados, émissions de télé) avec Tandem. Tout ça ne respecte pas l’esprit du mandat.

En échange de quelques dollars publicitaires, Radio-Canada est en train de perdre dans le numérique une partie importante de son identité : la gratuité de ses contenus. Ça doit cesser. »

BIENVENUE DANS LE CLUB !

Jeudi dernier, le jour où les coupes à Québecor ont été annoncées, voici ce que Marc-François Bernier, professeur en journalisme (éthique, déontologie, sociologie) à l’université d’Ottawa, a écrit sur ses médias sociaux : « Radio-Canada fait une concurrence déloyale à tous les médias privés (écrits, radio, télé et Internet) auxquels elle dispute des revenus de publicité sur ses différentes plateformes. Faudrait bien régler ça un jour... Mon propos ne concerne pas juste Québecor, mais surtout la concurrence d’une société d’État largement subventionnée (qui se disperse peut-être trop ?) avec des médias privés et des coopératives pour des revenus publicitaires limités (en ondes et sur Internet) ».

Cher Monsieur Bernier, vous avez raison, « faudrait bien régler ça un jour ». Cher éditorialiste de La Presse, vous avez raison, « ça doit cesser ».

Je suis bien contente que vous dénonciez vous aussi ce que j’écris régulièrement dans Le Journal. Il était temps.