Russie-Ukraine, une guerre à la dérive

Tout n’a pas commencé en février 2022... C’est en 2014 que Vladimir Poutine ordonna l’annexion d’une région de l’Ukraine : la Crimée.

C’est donc depuis 2014 que les deux belligérants s’étripent directement ou indirectement, échouant systématiquement au règlement pacifique de leurs différends.

De nombreux efforts ont été déployés afin de mettre fin à ce conflit. Les pourparlers de paix ont soit échoué, soit abouti à des accords factices...

Des combats sporadiques ont continué au fil des ans.

Aujourd’hui, il est peut-être trop tard... La raison a quitté la table et la diplomatie a frappé son mur.

Mais j’entends l’écho de la sagesse de Albert Einstein : « rien ne mettra fin à la guerre à moins que les peuples eux-mêmes refusent d’entrer en guerre. » ...

Adieu la paix ?

La parole a perdu l’heure... Et les canons en ont désormais le monopole.

Actuellement, nous avons d’un côté des agresseurs russes qui se préparent à accentuer leur offensive et de l’autre, des agressés ukrainiens qui tentent, avec l’énergie du désespoir, de reconquérir les morceaux de leur territoire occupé.

Les espoirs de paix ont ainsi franchi l’étape du coma profond aussi appelé coma carus ou Stade 3. Un état « qui se définit par une perte absolue de réaction à tous stimuli ».

La situation est grave et volatile. Aussi, vu le niveau d’escalade, le pire des scénarios pourrait se réaliser à tout moment...

C’est ce qui a fait dire récemment au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devant l’Assemblée générale des Nations Unies : « Je crains que le monde ne soit pas en train d’avancer en dormant comme un somnambule vers une guerre plus large ; mais je crains qu’il le fasse en fait les yeux grands ouverts ».

Et l’écho de la sagesse d’Albert Einstein de dire : « Je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais je sais comment le sera la quatrième : avec des bâtons et des pierres. »

Tout ça pour ça...

Si le pire arrivait, l’Histoire retiendrait notamment que tout serait parti d’une bisbille, en 2013, autour d’un enjeu d’allégeance géopolitique au « Palais » d’Ukraine avant le déclenchement de cette guerre...

Le « putsch » contre le président « pro-russe » de l’Ukraine d’alors et l’intronisation d’un président « pro-occidental » auront conduit à une série d’événements, notamment à l’annexion de la Crimée et au conflit armé dans l’est de l’Ukraine entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes.

La tentative d’annexion totale datant de février 2022 est un nouvel épisode relatant la volonté de Vladimir Poutine de maintenir, coûte que coûte, l’Ukraine dans la sphère d’influence de Moscou et comme une « zone tampon ».

Tout est donc en place pour une guerre longue et dévastatrice. Beaucoup de larmes et de sang risquent de couler encore longtemps...

Mais bien que les chances d’une fin rapide à cette guerre qui nous affecte tous soient faibles, il est urgent de trouver des médiateurs crédibles pour l’échafaudage d’une paix durable.