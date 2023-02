Tournoi pee-wee de Québec: une édition unique et historique

Des petits Ukrainiens qui ont séduit la ville de Québec, la folie autour de la présence de Carey Price et l’inauguration d’une division féminine : le directeur général du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, Patrick Dom, sait très bien que la 63e édition de l’événement sera difficile à égaler.

Mais c’est surtout la présence des Ukrainiens qui aura rendu cette édition spéciale. Après tout, leur premier match du 11 février dernier a été le premier à être disputé à guichets fermés depuis la rencontre d’ouverture du Centre Vidéotron, le 12 septembre 2015.

« Sincèrement, je n’avais pas prévu que ce serait gros à ce point. Est-ce qu’on va revivre ça ? Je ne pense pas. On a atteint l’un des sommets. Le 11 février restera une journée historique pour le Tournoi pee-wee. Pour moi, c’est la plus grosse journée de l’histoire de l’événement », a mentionné Dom lundi lors du bilan annuel de son événement.

D’ailleurs, les Ukrainiens lui ont fait faire des heures supplémentaires lors du Tournoi !

Après quelques parties hors-concours lors desquelles l’équipe ukrainienne avait dominé leurs adversaires, le mot avait commencé à se passer aux quatre coins de la ville à savoir qu’ils avaient peut-être été mal classés et qu’ils étaient trop forts pour la classe AA.

« On attendait la partie du 11 contre les Bruins de Boston, mais on avait déjà travaillé en amont et on avait préparé un calendrier en parallèle au cas où on devait les monter dans le AAA. Ils étaient au courant et les Bruins aussi. Si l’Ukraine gagnait par un gros pointage, on annonçait lors de la conférence de presse d’après-match qu’on les montait de classe. Finalement, tout était correct. »

En temps normal, l’histoire qui aurait été sur toutes les lèvres de ce dernier Tournoi pee-wee aurait été la création de cette division féminine au sein de laquelle douze équipes ont participé et qui a finalement couronné le Lightning de Durham

Ouest, dimanche.

Mais avec la présence d’une équipe ukrainienne, on peut dire qu’on n’était pas « en temps normal ».

CAREY PRICE ET LES FILLES

Malgré tout, Patrick Dom estime que cette première expérience féminine a été un succès et que la division était là pour rester.

Photo Didier Debusschère

« Il y a tellement de gens qui sont venus nous voir pour nous dire merci, que ce soit Hockey Québec, Hockey Canada ou des organisations de hockey féminin d’un peu partout. Quand tu entends des filles te dire : merci de nous mettre à la même place que les gars, ça fait chaud au cœur. »

Parmi ces gens qui ont félicité le Tournoi pee-wee pour la création de cette division : un certain Carey Price.

Photo Didier Debusschère

« Après sa séance d’autographes, Carey nous a demandé d’aller voir de l’autre côté, au Pavillon de la jeunesse. Sur le chemin, on a rencontré l’équipe de Durham et les filles l’ont tout de suite reconnu. Il a pris le temps de leur signer des autographes et il s’est retourné vers moi et m’a dit : c’est tellement cool ce que vous faites pour

les filles. »

UN CAILLOU DANS LE SOULIER

Outre les moments magiques, la problématique du stationnement lors de la journée du 11 février a de nouveau été un sujet abordé par Dom, lundi.

« Le premier samedi, on avait avisé les gens de la Ville à l’avance. On savait qu’on aurait 18 000 personnes. Ce n’est pas normal que 2000 personnes ne se soient pas présentées parce qu’elles n’avaient pas de stationnement. La réponse qu’on nous a donnée c’est que le RTC [Réseau de transport de la Capitale] n’a pas jugé nécessaire de mettre des navettes. Ça doit être pour ça qu’autant de gens n’ont pas réussi à se stationner », a-t-il déploré.