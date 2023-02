Tramway: les futures pubs coûteront moins cher que prévu à la Ville Québec

La Ville de Québec vient d’accorder 4 nouveaux contrats totalisant 1,4 M$ pour faire la promotion du projet de tramway au cours des trois prochaines années, soit 55 % de moins que la facture de plus de 3 M$ anticipée à l’origine.

Trois agences distinctes se partageront les quatre lots qui viennent d’être attribués pour les services professionnels en matière de communication.

L’entreprise Cossette Communication a décroché le contrat le plus lucratif, avec sa soumission de 894 500 $ pour la conception et la réalisation de campagnes publicitaires. Il s’agit toutefois d’une diminution majeure (- 60 %) par rapport aux projections de la Ville pour ce contrat, évalué à l’origine à 2,25 M$.

L’agence Hamak Marketing Numérique a quant à elle obtenu un contrat de 202 500 $ pour développer une « stratégie numérique », au terme de l’appel d’offres, lancé en novembre dernier.

Enfin, Vaudeville Groupe Créatif a remporté les deux derniers lots de l’appel d’offres (production vidéo et animation 2D et 3D) pour une valeur combinée de 334 500 $, une somme nettement en deçà de l’estimation de 600 000 $.

Déjà 4 M$ dépensés en pubs

Les différentes ententes prendront fin le 31 décembre 2025 et pourront être renouvelées pour une période additionnelle de deux ans. Rappelons que la Ville de Québec a déjà dépensé près de 4 M$ jusqu’à présent en publicités pour mousser le projet de tramway, évalué à 4 milliards de dollars. Une mise à jour des coûts – inévitablement à la hausse en raison de l'inflation galopante – est attendue au printemps

« Le travail se poursuit en 2023 afin d’aller à la rencontre d’encore plus de gens pour parler du tramway de Québec ! Nous souhaitons constamment bonifier nos moyens de communiquer afin de rejoindre un maximum de citoyens, travailleurs, aînés et étudiants pour encore mieux exposer comment le projet transformera la ville positivement », a déclaré dans un communiqué la conseillère Maude Mercier Larouche, responsable des relations avec le citoyen pour le projet de tramway.

200 activités d'information

En 2022, la Ville dit avoir rencontré 13 500 personnes dans près de 200 activités d’information. Quatre campagnes promotionnelles majeures (incluant celle mettant en vedette "Tom Tramway") ont été orchestrées, une vidéo explicative a été vue plus de 630 000 fois, un dépliant d’information a été distribué dans 127 000 foyers et 300 publications ont été effectuées sur Facebook et Instagram.

Malgré la multiplication des activités de communication, l'adhésion au projet demeure faible. Le taux d'appui avait été mesuré à seulement 42 % dans le plus récent sondage Léger réalisé par la Ville, dévoilé en novembre dernier.

L’équipe du tramway sera également présente à Expo Habitat du 23 au 26 février prochain, afin de répondre aux questions des citoyens sur le projet.