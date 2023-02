Un pâté chinois et du champagne pour Laurence St-Germain

Plus de 48 heures après sa performance historique en France, Laurence St-Germain était une personne fort occupée hier alors qu’elle a fait un arrêt à Montréal pour une tournée médiatique. Comment la championne du monde a-t-elle célébré son premier titre en carrière ? Avec du champagne et... du pâté chinois dans les prochains jours.

St-Germain a mis plusieurs heures à réaliser son exploit lors du slalom féminin au championnat mondial présenté samedi à Courchevel et à Méribel.

«J’ai réalisé ce qui m’arrivait lors de la remise des médailles, a souligné Laurence St-Germain. C’est dans l’avion que j’ai pu m’asseoir et prendre conscience ce que je venais d’accomplir.»

Après la cérémonie, elle a festoyé avec ses coéquipières de l’équipe canadienne.

«J’ai à peine eu le temps de parler à mes parents et à mes amis, a ajouté l’athlète de 28 ans. Ça s’est déroulé pas mal vite.

«Mes coéquipières étaient pas mal excitées. Le soir, nous sommes allés à l’après-ski. Il faisait un beau coucher de soleil et on a pris quelques coupes de champagne. Il goûtait très bon !»

Après sa tournée médiatique, elle prendra la direction de Québec pour les deux prochaines semaines. Elle ira à l’école et elle s’entraînera avant de reprendre la route pour sa prochaine compétition.

Bien sûr, elle prendra du temps pour célébrer sa réussite en compagnie des membres de sa famille. Est-ce que la nouvelle championne aura une demande spéciale ?

«On va tellement souvent au restaurant lors de la saison que j’aime mieux faire un souper à la maison, a ajouté St-Germain. J’aimerais bien manger un pâté chinois de ma mère. Le classique steak-blé d’Inde-patates.

«De plus, je vais assister à la compétition de mon frère à Mont-Tremblant. Jeudi prochain, c’est moi qui vais avoir l’honneur d'ouvrir la piste.»

Bonne journée au bureau

Pour revenir à sa prestation d’exception, St-Germain avait de bonnes sensations sur ses planches dès la première manche.

«Pendant que je descendais, j’étais dans le moment présent, a-t-elle souligné. Je pensais seulement à mon plan et d’attaquer. J’ai senti que j’avais eu une bonne descente lors de ma première manche.

«Je ne pensais pas que je me retrouverais à la troisième place provisoire. Puis, lors de la deuxième, je ne savais pas où j’allais me classer parce que j’avais fait une petite erreur en haut de parcours. Tu ne sais jamais ce que les autres vont faire.»

Ses efforts ont été suffisants pour mettre fin à une disette de 63 ans du Canada en slalom féminin au championnat du monde. En 1960. Anne Heggtveit avait également mis la main sur l’or lors de cette épreuve.

Une cible dans le dos?

La prochaine compétition de St-Germain aura lieu le 11 mars en Suède.

«C’est sûr qu’il va y avoir plus de pression et plus d’attentes, a-t-il souligné. Maintenant, je sais que je suis capable de le faire. Je sais ce que ça prend et je vais essayer de reproduire ce que j’ai fait. »

Est-ce qu’elle aura maintenant une cible dans le dos ?

«Les autres filles m’ont vu skier et savent que je peux être là aussi. Ça fait peut-être une fille de plus à battre pour eux.»