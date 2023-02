Un rassemblement unique dans le cadre du match des étoiles de la NBA

SALT LAKE CITY, Utah – Les spectateurs réunis au Vivint Arena de Salt Lake City, dimanche soir, ont eu droit à un moment absolument unique alors qu’étaient rassemblés sur une scène, à la mi-temps, les trois meilleurs pointeurs de l’histoire de la NBA en saison régulière : Karl Malone, LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar.

À trois, ceux-ci ont totalisé exactement 113 726 points, James étant le nouveau détenteur du record avec 38 411 points jusqu’à maintenant dans sa carrière.

« C’était un sentiment unique, a réagi LeBron James, en conférence de presse, au terme du match des étoiles de la NBA. D’être entre ces deux hommes, c’était irréel. »

« Je n’ai pas eu l’occasion de voir Kareem à l’époque où il jouait, mais j’ai vu des archives et son jeu était unique, l’a vanté James. Dans le cas de Karl Malone, j’ai eu l’opportunité de le voir jouer plusieurs fois et il avait une grâce sur le terrain avec ses habiletés et son jeu physique. Les deux ont été dominants à leur époque et sont deux des meilleurs joueurs de basketball que la planète a portés. »