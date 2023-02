Une bordée de neige juste avant la semaine de relâche

Les enfants pourront aller jouer dehors pendant la semaine de relâche et profiter d’une belle bordée de neige prévue dès mercredi soir.

Un système dépressionnaire va toucher la province dans la nuit de mercredi à jeudi et apporter de la neige sur le sud et sud-ouest du Québec, et ce, jusque dans la nuit de jeudi à vendredi.

Au total, environ 15 cm de neige sont prévus pour la grande région de Montréal. «Plus on va aller vers le sud, vers la frontière américaine, et plus on va atteindre une vingtaine de centimètres. Ottawa, Gatineau, Montréal, la Montérégie, l’Estrie, le Centre-du-Québec, Saint-Hyacinthe, Drummondville, la Beauce... Plus on va vers le nord et moins on en aura», a précisé André Cantin, météorologue pour Environnement Canada à l’Agence QMI.

Ces précipitations seront accompagnées de vent du nord-est pouvant aller entre 30 et 50 km/h, ce qui rendra les conditions routières particulièrement difficiles jeudi matin.

«Il y a de très bonnes chances que la neige persiste [notamment en raison des températures plus froides]. On pourrait même avoir un début de semaine prochaine, lundi ou mardi, avec d’autres précipitations de neige», a ajouté M. Cantin.

Une chose est sûre, «on peut prévoir une semaine de relâche où on pourra profiter des conditions hivernales.»

Prévisions

Entre 15 et 20 cm: Ottawa, Gatineau, Montréal, la Montérégie, l’Estrie, le Centre-du-Québec, Saint-Hyacinthe, Drummondville, la Beauce.