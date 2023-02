[VIDÉO] Cheerleading: deux équipes de Québec sacrées championnes du monde

Les cheerleaders de l’Arsenal de l’Académie St-Louis arboraient fièrement lundi leurs vestes blanches sur lesquelles le mot «champion» est brodé ainsi que leurs médailles d’or glanées il y a un peu plus d’une semaine au prestigieux Championnat du monde, disputé à Orlando, en Floride.

Une compétition très relevée, dans laquelle les deux équipes de l’école de Québec ont devancé des athlètes venus d’un peu partout sur la planète pour remporter les titres junior (6e année primaire à 3e secondaire) et senior (4e et 5e secondaire) dans la catégorie «Non Tumbling» (sans gymnastique au sol).

PHOTO FOURNIE PAR BENOÎT LAROCHE

Ces médailles, ce sont le fruit d’années d’efforts pour les équipes de l’Arsenal, qui ont participé pour la première fois au Championnat disputé au ESPN Wide World of Sports en 2013.

Les filles avaient cumulé de bons résultats au fil des ans, terminant notamment en deuxième et en troisième place. Mais jamais elles n’étaient parvenues à grimper sur la première marche du podium.

«Quand on a gagné, je ne comprenais rien... a raconté Isabella Pellerin. Je voyais tout le monde célébrer, mais je ne réalisais pas ce qui était en train de se passer.»

Des équipes «partout»

Pourtant, les cheerleaders de l’Arsenal sont habituées aux grands honneurs. L’an dernier, notamment, cinq équipes de l’école ont raflé la première place aux Championnats provinciaux du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

PHOTO FOURNIE PAR BENOÎT LAROCHE

Sauf que rien ne se compare évidemment au Championnat du monde, où il y avait des «équipes partout sur le site, de grosses équipes de partout», que les athlètes «n’étaient pas habituées de voir».

«C’était stressant !» a lancé Kashemire Bédard, qui estime que les nombreuses compétitions auxquelles l’Académie a participé au fil des ans a contribué à préparer les adolescentes pour ce grand moment.

Une expertise payante

Et pour les entraîneuses, impliquées dans le programme depuis des années, ce grand triomphe récompense des années d’efforts, durant lesquelles elles ont tenté d’être à l’avant-garde et de guider leurs athlètes afin qu’elles se démarquent.

Car aux États-Unis, le «chant», soit le fait de crier le nom de l’équipe et ses couleurs, fait partie intégrante des routines de cheerleading depuis toujours, expliquent-elles.

Au Québec, «ça revient, et on est un petit peu précurseurs», a soulevé Catherine Guimont.

«Ç’a été un travail de longue haleine étalé sur plusieurs années pour réussir à se rendre à ce type de cheerleading. On est devenues meilleures grâce à ces participations [au Championnat du monde]», a-t-elle noté.

«On inculque une culture d’éthique de travail, plus que de résultats. On essaye de les garder concentrées, afin de leur transmettre de belles valeurs, qu’elles vont pouvoir garder en dehors de leur sport, a pointé Geneviève Lafrance. Et tant mieux quand ça se traduit par des résultats.»

Le Collège Charles-Lemoyne, de Longueuil, participait aussi à la compétition. L’école secondaire a remporté la deuxième place dans la catégorie «Medium Varsity Non Tumbling».