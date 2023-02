Visite de Biden en Ukraine : «une gifle cinglante» à Poutine

La visite historique du président américain Joe Biden dans la capitale de l’Ukraine, lundi, est un rappel flagrant que l’invasion russe oppose indirectement Vladimir Poutine aux grandes puissances occidentales, soulignent des experts.

• À lire aussi: Joe Biden en visite surprise à Kyïv

• À lire aussi: Une défaite russe en Ukraine est «inévitable», dit l'opposant emprisonné Navalny

• À lire aussi: Russie-Ukraine, une guerre à la dérive

«Comme stratégie de relations publiques, c’est une gifle cinglante à Vladimir Poutine que Washington vient d’offrir», résume Yann Breault, professeur assistant au Collège militaire royal de Saint-Jean.

Sourire aux lèvres et arborant des lunettes de soleil, Joe Biden a rencontré lundi à Kyïv son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, et cela, pendant que les sirènes d'avertissement anti-bombardement résonnaient dans le ciel de la capitale.

Le président américain a profité d’un point de presse pour évoquer une enveloppe de 500 M$ en assistance supplémentaire dont les détails seront annoncés dans les prochains jours.

«J’ai pensé qu’il était essentiel qu’il n’y ait aucun doute sur le soutien des États-Unis à l’Ukraine», a-t-il souligné.

«L’administration américaine est all-in. S’il y en a qui n’ont pas encore compris après un an que c’est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, qu’est-ce que ça prend de plus ?», soulève Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand.

Hors normes

Par précaution, les moyens exacts utilisés pour rejoindre la capitale ukrainienne demeurent sous le sceau du secret pour le moment.

L’an dernier, les dirigeants européens sont venus à Kyïv en train depuis la Pologne.

Or, il est beaucoup moins probable qu’un président américain, accompagné d’un conseiller portant la valise nucléaire, passe des heures coincé sur les rails.

«Il y a quelque chose de complètement hors normes, d’extraordinaire, que le président des États-Unis soit là», insiste M. Jacob.

La Maison-Blanche a par ailleurs révélé avoir été en contact direct avec Moscou juste avant l’arrivée de Joe Biden.

Tous les détails du déplacement seront révélés plus tard, mais sa nature même le rendait «historique», a souligné le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Réaction

Pour l’heure, il est difficile d’établir comment réagira le président Vladimir Poutine, estiment les experts consultés par Le Journal.

«Le discours qu’il doit faire [mardi] est probablement déjà écrit depuis un bout, mais sûrement qu’on travaille à [y] ajouter quelques lignes plus poivrées», avance Yann Breault.

- Avec l’AFP