Vous pourriez être déclaré mort sans l’être

Comment est-ce que possible que l’on déclare à tort certaines personnes comme mortes? Ces erreurs peuvent être attribuables à différents facteurs; voyez lesquels.

• À lire aussi: Un trentenaire aurait laissé dépérir sa mère dans un drap

• À lire aussi: Assassiné dans un stationnement: un chauffeur d’escortes coupable sur toute la ligne

Évidemment, certaines erreurs administratives peuvent survenir dans de rares circonstances, ce qui a été le cas pour une Américaine de 64 ans de l’Utah qui a dû prouver son existence après avoir été déclarée morte en 2014 et un homme de 45 ans qui s’est réveillé dans un congélateur mortuaire.

D’autres raisons pourraient expliquer ces fausses morts.

L’eau froide

L’immersion dans l’eau glacée, par exemple, entraîne un ralentissement du rythme cardiaque, si bien que cela peut imiter le décès.

D’ailleurs, le professeur Stephen Hughes de l’Université Anglia Ruskin précise qu’une présumée victime de noyade n’est déclarée morte que «lorsque le corps a été réchauffé».

Le froid peut également impacter le fonctionnement des reins; réduisant ainsi la quantité de liquides circulant dans le corps.

Le choc

Un choc particulièrement intense peut aussi feindre le décès si la perte de conscience est induite.

Dans ce cas, le nerf vagal, responsable en partie de certaines fonctions telles que la digestion, les battements de cœur et le système immunitaire, est sollicité et peut ralentir le rythme cardiaque et la circulation sanguine.

Les drogues et médicaments

Certains médicaments utilisés à titre de calmants ont la propriété de ralentir la circulation et la respiration en plus de sa réactivité.

Hughes explique que «plus tard, lorsque le médicament est éliminé du corps, la personne peut se réveiller».

Certains antidépresseurs et anxiolytiques ont également été à l’origine d’actes de décès erronés.

- D’après les informations d’Indy100