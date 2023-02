ST-HILAIRE, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 4 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jacqueline St-Hilaire. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Paul Fréchette et la fille de feu dame Béatrice Côté et de feu monsieur Lucien St-Hilaire. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil son frère Lucien (feu Yolande Robitaille); sa sœur Denise; sa filleule Nathalie St-Hilaire; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués, leur humanité et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com