À quand le retour d’Alex Ovechkin?

Le capitaine des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, reviendra dans l’entourage de son équipe au cours des «jours à venir», a indiqué lundi son entraîneur-chef, Peter Laviolette.

Le numéro 8 vit le deuil de son père Mikhail, décédé mercredi. Actuellement en Russie, l’attaquant allait manquer un quatrième match consécutif, mardi, lors de la visite des Red Wings de Detroit. Néanmoins, Laviolette ne semble pas trop préoccupé, même s’il ne promet rien quant au moment précis du retour d’Ovechkin.

«J’espère que ce sera cette semaine. Je n’ai pas communiqué avec lui, mais nous verrons où ça nous mènera. Il doit composer avec certains enjeux à la maison», a expliqué le pilote au site NHL.com.

Laviolette admet cependant que la perte de son patineur de renom fait mal. Depuis son départ, les Caps ont encaissé trois revers consécutifs, incluant l’échec de 4 à 1 subi samedi à Raleigh aux mains des Hurricanes de la Caroline dans une partie en plein air, et ils se trouvent hors du portrait des séries éliminatoires. Un retour prochain du vétéran ayant amassé 32 buts cette saison sera certes le bienvenu.

«Il nous manque certainement et nous le soutenons, a rappelé l’instructeur. En côtoyant sa famille, il traverse ce moment de vie. Pour l’heure, il s’agit d’une pièce importante de notre formation qui n’est pas là. C’est difficile de ne pas ressentir son absence, car il a une belle personnalité et aime le sport. Il a du plaisir à s’entraîner et à se présenter à la patinoire. Il aime ses coéquipiers et c’est notre capitaine.»