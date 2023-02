Aidons les amis d’Antoine et leurs familles

J’aimerais vous parler de la série télé À propos d’Antoine qui met en lumière la réalité peu connue de bien des familles avec un enfant en situation de polyhandicap.

Je me présente: Sylvain Parent-Bédard, papa d’Antoine et producteur de la série. Je crois qu’il y a un moment à saisir au Québec pour mieux aider Antoine, ses amis, leurs parents, leur famille.

La diffusion d’À propos d’Antoine sur Club Illico suscite une énorme vague d’émotions qui nous touchent. Nous recevons des centaines de remerciements, témoignages, confidences, appels à l’aide.

Montrer la vérité

Cathleen Rouleau, belle-maman d’Antoine, a créé ce projet inspiré de notre quotidien pour sensibiliser le public à l’existence de ces familles dont la vie a été aspirée par les besoins d’un enfant lourdement polyhandicapé.

Si vous avez regardé les épisodes, vous savez qu’Antoine est autiste de niveau 3, déficient intellectuel, non verbal et épileptique sévère. Au-delà de sa condition, c’est aussi un adolescent attachant, vulnérable, parfois très drôle, parfois insupportable... qui a défié l’impossible en jouant son propre rôle!

Pour permettre au public de mieux comprendre cette vie, nous avons choisi la vérité, sans emballage, avec ses rires, ses crises, ses pleurs. C’est aussi ça, l’amour. Beaucoup de parents s’y sont retrouvés et se sont sentis compris. On le voit, notamment dans l’épisode « La vie est un cirque » quand Julie se met en tête d’organiser une fête d’enfants handicapés. Ça donne une idée de ce que le tournage a représenté. La série dépeint aussi les hauts vertigineux et les bas abyssaux que provoque la vie avec un enfant atypique. Une scène qui restera gravée dans ma mémoire est celle où l’on invite les copains d’Antoine à célébrer avec lui. Une invitation si rare, pour ne pas dire inexistante pour ces familles.

Encore beaucoup à faire

L’impuissance et le poids de l’isolement sont des constantes dans les messages que nous recevons. Les amis d’Antoine, on les voit rarement. Les familles, on ne les voit pas davantage. Ils sont parmi nous sur une île déserte. Ils sont assiégés par leurs responsabilités dans leur chez-soi transformé en centre de soins. Ces mères, ces pères, ces frères et sœurs, n’ont pas le temps de manifester ou de défiler au parlement ou de revendiquer sur la place publique.

Le résultat, c’est que leurs besoins sont mal compris. Avez-vous déjà remarqué qu’il n’existe pas de table à langer pour changer la couche d’un enfant de 5 pieds dans les endroits publics? Que les rues commerciales n’ont presque pas de rampes d’accès pour fauteuil roulant? Que les procédures pour obtenir une aide financière ou des services sont frustrantes et mal adaptées à notre réalité?

Attention : il y a au Québec, des organismes d’entraide formidables; des camps, du répit, des écoles particulières et des centres de réadaptation qui font des miracles; des médecins et du personnel qui sont dévoués et à l’avant-garde de la science. Le gouvernement a augmenté les ressources pour aider les parents. Tout cela est vrai. C’est apprécié et ça doit être dit.

Mais cela n’est pas suffisant, peu financé; éparpillé, mal coordonné et parfois même, carrément absent

Bien sûr, il y a des portes, mais il faut frapper à chacune, voire, parfois, les défoncer. Il y a également des programmes, mais trop de cases à cocher. Il y a aussi de l’aide, mais peu de mains tendues qui se rendent jusqu’aux personnes.

Répondre aux besoins urgents

J’aimerais que la série déclenche une discussion pour mieux organiser ce qui existe et combler les manques afin mieux répondre aux besoins réels urgents. J’aimerais qu’on se parle – parents, familles, décideurs, experts – avec l’objectif que l’aide rejoigne les amis d’Antoine et leurs parents trop souvent isolés et exténués. C’est une clientèle qu’il faut aller chercher avec cœur, intelligence et compassion. Cette société est aussi la leur.

Nous savons que le gouvernement du Québec est sensible aux besoins. Au nom de plusieurs familles et de tous les témoignages reçus, nous tendons la main et demandons d’organiser rapidement des actions afin que des améliorations concrètes et rapides puissent permettre aux familles d‘obtenir les outils nécessaires pour composer avec tous les défis de leur quotidien.

Photo courtoisie, David Cannon

Sylvain Parent-Bédard, homme d’affaires, fondateur de ComediHa, mais avant tout papa d’Antoine