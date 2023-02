Photo fournie par Les Festifs

Après deux ans d’absence, la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAiS) était de retour, le 16 février dernier, dans la grande salle de bal du Fairmont Le Château Frontenac, avec son souper-spectacle bénéfice Amour-Humour dont les profits sont dédiés à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées les plus vulnérables de la capitale nationale. L’événement a permis d’amasser un montant de 45 000 dollars pour la cause du mieux-être des personnes aînées de la région. La portion spectacle de la soirée fut assurée par Gregory Charles et ponctuée d’apparitions et d’une performance offerte par la drag queen et animatrice radio de Québec Gabry Elle. Sur la photo, de gauche à droite : Sophie Gingras, directrice générale de la FAiS ; Gabry Elle, Jackie Dumont, directrice générale du Complexe funéraire Sylvio Marceau ; Carole Théberge, animatrice de la soirée et Paule Tremblay, présidente de la FAIS.

Un habitué !

Photo fournie par Daniel Richard

Félicitations à Pierre Rouleau de Québec qui a réalisé, le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, un trou d’un coup au trou numéro 6 du club de golf Okeeheelee, à West Palm Beach, en Floride. Pierre a mis tout son « amour » sur ce coup de 148 verges réalisé avec son bâton hybride. Les émotions étaient palpables chez ses partenaires de jeu, mais un peu moins chez Pierre puisque c’est un 5e exploit du genre en carrière. Sur la photo, de gauche à droite : Daniel Richard, Pierre Rouleau, Claudine Harvey et Robert Tremblay.

La force de la nature

Photo fournie par Leucan

La campagne philanthropique audacieuse La force de la nature au profit de Leucan, en collaboration avec Hooké et la Sépaq, qui permettait d’offrir aux enfants touchés par le cancer et à leur famille des moments de répit en plein air, a permis d’amasser 145 000 $. Imaginée et mise en œuvre par deux fidèles bénévoles de Leucan de la région de Québec, la campagne La force de la nature reposait sur la vente d’une chemise à carreaux conçue par Hooké. Plusieurs jeunes ont participé aux activités entourant le lancement de cette nouvelle initiative, dont Éliott, 11 ans, en traitement pour une leucémie aiguë lymphoblastique. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Geneviève O’Gleman, ambassadrice de la campagne avec deux jeunes de Leucan, Coralie Joseph et Sarah-Lou Darbonville.

Anniversaires

Photo Ben Pelosse

Michel Lacroix (photo), commentateur sportif (golf) à RDS et annonceur maison aux matchs des Canadiens de Montréal depuis 1977, 70 ans... Colette Provencher, présentatrice météo à TVA... Sophie Turner, actrice britannique révélée au grand public par son rôle de Sansa Stark dans la série à succès Game of Thrones, 27 ans... Prince Michael « Blanket » Jackson II, 3e enfant de Michael Jackson, 21 ans... Elliot Page, acteur canadien, né à Halifax en Nouvelle-Écosse, 36 ans... Mélanie Laurent, actrice, réalisatrice, et chanteuse française, 40 ans... Jennifer Love Hewitt, actrice américaine, 44 ans... William Baldwin, acteur américain, frère d’Alec Baldwin, 60 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 21 février 2022 : Réal Ouellet (photo), 86 ans, professeur retraité du Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval... 2019 : Helder Duarte, 56 ans, directeur technique de l’Association régionale de soccer de Québec et entraîneur-chef de l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval depuis sa création en 1995... 2020 : Phil Maloney, 90 ans, a joué 164 matchs dans la LNH avec Boston, Toronto et Chicago entre 1949 et 1960... 2019 : Peter Tork, 77 ans, musicien américain, bassiste et claviériste du groupe The Monkees... 2018 : Billy Graham, 99 ans, influent prédicateur évangéliste américain... 2016 : Claude Michaud, 77 ans, acteur et comédien québécois... 2012 : Pierre Juneau, 89 ans, président de la Société Radio-Canada de 1982 à 1989... 2010 : Thérèse Rochette, 55 ans, mère de la patineuse artistique Joannie Rochette... 2008 : Claude Michel, 88 ans, co-fondateur du Théâtre lyrique de la Nouvelle-France... 1974 : Tim Horton, 44 ans, défenseur de la LNH (1949 à 1974)... 1966 : Paul Comtois, 70 ans, lieutenant-gouverneur du Québec.