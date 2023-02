Basketball: Brittney Griner jouera en 2023

Ayant passé une dizaine de mois dans une prison russe l’an dernier, la joueuse de basketball Brittney Griner a signé un nouveau contrat avec le Mercury de Phoenix, mardi.

L’athlète de 32 ans renouera ainsi avec le circuit de la WNBA après avoir été incarcérée pour possession de drogue; elle a été libérée en décembre lors d’un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie.

«C’est un grand jour pour nous tous, a affirmé le directeur général du Mercury, Jim Pitman, par voie de communiqué. Nous nous sommes ennuyés de BG tous les jours depuis son départ. Si le basketball ne constituait pas notre principale priorité ici, sa présence sur le parquet, à l’intérieur du vestiaire ainsi qu’au sein de l’organisation et de la communauté nous a manqué. Nous continuerons d’utiliser nos ressources afin de la soutenir sur la surface de jeu et à l’extérieur.»

Au moment de son retour en sol américain, Griner a précisé vouloir revenir à Phoenix, où elle évolue depuis ses débuts au sein du circuit féminin en 2013. Sélectionnée au premier rang du repêchage de la WNBA cette année-là, elle a reçu huit invitations au match des étoiles depuis et a remporté deux titres des pointeuses de la ligue, en plus de savourer le championnat avec le Mercury en 2014. À sa dernière saison, celle de 2021, la joueuse a conservé une moyenne de 20,9 points par sortie, la deuxième meilleure de la WNBA, et récupéré 9,5 rebonds en moyenne.

Le Mercury entamera la campagne en visitant les Sparks de Los Angeles le 19 mai.