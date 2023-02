Dan Moisan s’offre le Palais Montcalm

Dan Moisan vit de beaux moments. Ses chansons tournent sur les ondes radio au Québec et il célébrera 20 ans de carrière, jeudi, à la salle d’Youville du Palais Montcalm.

Connu sous l’appellation Mosquito-B, Dan Moisan a lancé, depuis son premier opus, Si j’te dis, en 2001, deux albums en français et quatre en anglais.

En 2010, il avait donné 24 concerts en Angleterre et s’était produit en première partie de la formation ABC. Après des années en anglais, le chanteur-bassiste et guitariste est revenu au français durant la pandémie. La ballade J’attends se met à tourner à la radio et sera choisie par la chaîne télé Elle Fiction pour le lancement de sa campagne automne-hiver 2021.

Les simples My Eyes, Perdus, Fakir, Sourire et la chanson Un autre Noël jouent partout au Québec. Sur les ondes d’Énergie, à CKOI et sur Sirius XM. Sourire, lancé en novembre, a grimpé jusqu’en 24e position.

« C’est l’fun de faire un Top-25 au Québec. Je ne peux pas me plaindre. J’apprécie énormément ce qui m’arrive », a lancé l’artiste, écrivain et concepteur publicitaire qui avait tenté sa chance à La Voix en 2019.

Nouvel album

Entouré par le guitariste François d’Amboise, le guitariste-claviériste Sylvain Paré et le batteur Jean-Louis Croteau, Dan Moisan revisitera, en ordre chronologique, 27 de ses chansons. De la première, Pas la peine, au simple C’est ça qui est ça qui sera lancé en mars.

Dan Moisan prévoit lancer un album de huit chansons au printemps. Cinq ont déjà joué à la radio et on retrouvera trois nouvelles pièces.

« La pandémie a permis à beaucoup d’artistes comme moi, qui ne sont pas subventionnés, de faire des choses. J’avais du temps pour créer », a fait savoir l’auteur du roman Winébago, qui raconte l’histoire d’un groupe sur la route.

Dan Moisan souhaite profiter de ce succès pour effectuer une petite tournée au Québec et se produire dans un ou deux festivals.

« J’ai toujours rêvé de jouer dans un spectacle de la Saint-Jean », a laissé tomber le guitariste et bassiste.