Déneigement à Québec: Claude Villeneuve veut une enquête du VG

Claude Villeneuve, chef de l’opposition municipale, réclame que le Vérificateur général (VG) de la Ville de Québec enquête au sujet des ratés du déneigement lors de la fin de semaine du 10 et 11 février.

«Plus ça va plus je me rends compte que le problème c’est pas LA politique (de déneigement), c’est LE politique. On ne comprend toujours pas pourquoi ce vendredi-là, qui précédait le Carnaval, on n’a pas pris la décision (politique) de sortir les équipes», s’est indigné M. Villeneuve, mardi en fin d’après-midi.

À ses yeux, la situation est d’autant plus incompréhensible que le déneigement a pu avoir lieu, sans trop d’anicroches, le vendredi suivant (17 février) au soir. «On a passé la semaine dernière à nous dire qu’on est menottés par la Politique de déneigement. C’est écrit noir sur blanc, partout dans la politique, qu’elle est flexible, qu’on peut prendre les décisions en tenant compte du contexte des événements météo», s’est-il étonné.

Photo Stevens LeBlanc

Face à cette situation, Québec d’abord a acheminé une lettre à l’entité indépendante du VG «pour savoir comment s’est prise la décision de ne pas déneiger dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 février. Pour nous, ça demeure très mystérieux. Puis, les explications qu’on donne à ce niveau-là sont contradictoires».

Comité plénier

M. Villeneuve compte d’ailleurs s’associer à Équipe Priorité Québec (EPQ) qui a réitéré sa demande pour la tenue d’un comité plénier sur le déneigement.

Notons toutefois qu’EPQ ne juge pas utile que le VG confirme que «la Ville l’a échappé» le soir du 10 février.

«Que le VG se concentre sur des problématiques plus importantes. On n’a pas besoin du VG là-dedans. On a annulé l’opération de déneigement. On avait une force de frappe incroyable (...) C’était la fin de semaine la plus importante de l’hiver. C’est un cafouillage», a laissé tomber le chef Patrick Paquet.

Pas une loi!

Plus tôt en après-midi, le maire Marchand a affirmé ceci : «Ce qu’on veut faire, c’est d’avoir une politique (de déneigement) qui est un guide et pas une politique qui est une loi».

D’après lui, «on veut être capable d’être agiles. On a beau avoir un guide, quand la neige ne tombe pas exactement au bon moment, c’est à nous de s’adapter. Ce n’est pas à la neige de le faire».

Alors que de la neige est attendue à Québec dans les prochains jours, Bruno Marchand a répété avoir demandé que les équipes de la Ville fassent preuve «d’agilité».