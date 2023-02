Des travaux communautaires pour un ex-médecin agresseur qui s'était masturbé sur une patiente

Un ex-médecin de famille de Blainville qui s’était masturbé sur une patiente lors d’une consultation en 2016 s’en tire finalement avec des travaux communautaires.

Maurice Bosembo Ilondjo a reconnu récemment au palais de justice de Saint-Jérôme avoir agressé sexuellement une patiente qui était allée le rencontrer en décembre 2016 en raison de douleurs lombaires et dorsales.

Après avoir diagnostiqué une entorse dorsolombaire à la victime, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, Bosembo a décidé d’entreprendre un massage afin de soulager sa douleur.

Le médecin de famille, qui a pratiqué pendant plus de 33 ans au Québec, a alors demandé à sa patiente de se coucher sur le ventre.

«Elle tourne la tête et remarque que la braguette du pantalon du Dr Bosembo est ouverte. Elle lui dit non et tente de se lever de la table», indique-t-on dans le résumé conjoint des faits.

La victime a réussi à quitter la table d’examen, mais le médecin n’a pas relâché son étreinte sur celle-ci.

«Le Dr Bosembo lui mentionne alors qu’il a besoin de chaleur, qu’il est son maître», a lu en cour l’avocate de l’accusé, Me Nadine Touma.

Le délinquant s’est alors mis à se masturber et a même éjaculé sur sa patiente, même si cette dernière lui a répété «non» à plusieurs reprises.

Graves conséquences

La victime de M. Bosembo a été marquée à jamais par cette consultation, a-t-elle indiqué dans une lettre qui a été lue en cour par le procureur de la Couronne, Me Jonathan Rabchuk.

«Vous avez bouleversé mon existence. En quelques minutes, ma vie est devenue un enfer», a-t-elle écrit.

«Avant d’entrer dans votre clinique, j’étais une bonne épouse, une bonne mère de famille et fière de ma vie. En sortant de là-bas, tout était parti à jamais», a-t-elle poursuivi, mentionnant que son mari souhaitait la divorcer en raison de l’agression.

Le plaidoyer de culpabilité de M. Bosembo évite ainsi à la victime de devoir aller témoigner contre lui. Celle-ci avait très peur de faire face à l’accusé, a indiqué Me Rabchuk lors de l’audience.

Maurice Bosembo Ilondjo, qui réside désormais à Laval, a donc été condamné à une probation de trois ans ainsi qu’à 240 heures de travaux communautaires.

En décembre dernier, il avait été reconnu coupable par le Collège des médecins d’avoir usé de son statut pour agresser sexuellement une patiente.

La sentence minimale pour ce type d’infraction est une radiation de cinq ans, selon le Code des professions. M. Bosembo est toujours en attente d’une décision sur la sanction dans ce dossier.