Encore des prix pour Beyoncé et Rihanna

Beyoncé et Rihanna ont ajouté des prix à leur collection de distinctions respective lundi soir, à la suite de la soirée virtuelle de remises de prix des NAACP Image Awards.

Les NAACP Image Awards sont des récompenses remises à des artistes en cinéma, télévision, musique et littérature pour leurs réalisations et leurs performances, en tant que personnes de couleur.

Animée par l'acteur Khleo Thomas, cette première soirée visait à remettre des prix dans les catégories d'enregistrement exceptionnelles.

C’est Beyoncé qui a remporté le plus grand nombre de prix, dont celui de l’artiste féminine exceptionnelle, de la chanson soul/R&B exceptionnelle pour Cuff It et de l’album exceptionnel pour Renaissance. On se souvient que le prix de l’album de l’année lui avait échappé lors de la dernière cérémonie des Grammys, ce qui avait suscité bon nombre d’interrogations et de cris d’injustice de la part de ses admirateurs.

Avec 5 mentions, Beyoncé se retrouve à égalité avec Kendrick Lamar pour le plus grand nombre de nominations dans les catégories d'enregistrement musical.

AFP

Rihanna a quant à elle remporté le prix du vidéoclip/visuel exceptionnel pour sa chanson Lift Me Up du film Black Panther: Wakanda Forever.

L’ancien conjoint de Rihanna, le rappeur Chris Brown, a également remporté deux prix dont celui de l’artiste masculin exceptionnel et du duo, un groupe ou une collaboration (contemporain) exceptionnelle avec Wizkid pour Call Me Every Day de son album Breezy.