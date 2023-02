Est-ce le début d’une histoire d’amour?: Léo et Marie-Anne s’embrassent dans «Indéfendable»

Il y a eu un rapprochement soudain entre Léo (Sébastien Delorme) et Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé) à la fin de l’épisode de mardi, une scène que bon nombre de téléspectateurs attendaient en raison des sentiments qu’éprouve l’avocate pour son patron.

Maintenant «libre» à la suite du départ de sa femme Sara (Catherine Renaud) après 16 ans de relation, Léo a fait les premiers pas en s’avançant vers Marie-Anne pour l’embrasser.

Est-ce le début d’une idylle entre eux, d’une relation? Plusieurs questions se posent étant donné que Marie-Anne est en couple avec le meilleur ami de Léo, Maxime (Mathieu Baron), et que le mariage de Léo n’est peut-être pas fini pour de bon, même si Sara est tombée dans les bras de son collègue Laurent (Éric Robidoux) parce que Léo n’était pas souvent à la maison.

«Oui, il y a un rapprochement entre Léo et Marie-Anne, mais il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Les téléspectateurs vont découvrir dans les semaines à venir les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre», a dit à l’Agence QMI la «showrunner» et conceptrice de la première saison d’«Indéfendable», Izabel Chevrier.

«La vie n’est pas simple, et l’histoire entre eux ne sera pas simple non plus parce que l’amour est fait de plein de contradictions, de questionnements, de hauts et de bas. Léo et Marie-Anne savent très bien qu’ils sont dans une position inconfortable et délicate», a-t-elle ajouté, d’autant plus que Maxime demeurera dans les parages en raison de son boulot d’enquêteur et de son amitié avec Léo.

«Ça va créer énormément de tension psychologique et émotive, parce qu’on aime toutes ces personnes-là, et de les voir pris dans un contexte intenable touchera assurément les téléspectateurs. Cette trame ressemble à la trame de plein de gens, moi-même je suis tombée amoureuse de mon conjoint, Me Richard Dubé, au travail», a confié Mme Chevrier au sujet du criminaliste qui est derrière tous les procès de la série.

Mme Chevrier savait déjà, avant même le début du tournage, l’hiver dernier, que Léo et Marie-Anne se rapprocheraient. On avait semé des indices ici et là à propos de l'intérêt de l'avocate. «C’était dans ma bible il y a deux ans. Quand on a fait le "casting" de tous les personnages concernés, ils connaissaient déjà la trajectoire sur l’année.»

À la fin de l’épisode de jeudi, il restera neuf semaines de diffusion à la première saison d’«Indéfendable», soit 36 demi-heures.

Des changements au sein de l’équipe

L’autrice principale de la première saison, Nadine Bismuth, n’est plus dans l’aventure pour la deuxième saison, dont les auteurs principaux sont maintenant Izabel Chevrier et Me Richard Dubé, les deux concepteurs de la série. Le couple travaille avec sept autres scénaristes pour donner vie aux intrigues de la quotidienne judiciaire. Le réalisateur coordonnateur Stéphane Simard ainsi que d’autres artisans derrière la caméra sont également partis.

«Il y a eu effectivement du mouvement de personnel comme sur tous les projets. Deux réalisateurs qui étaient déjà là, Marc Carbonneau et Mariane McGraw vont se partager le travail avec Marc-André Girard, qui a fait "Défense d’entrer", a dit le vice-président Contenu et création de Pixcom, Charles Lafortune, en entrevue avec l’Agence QMI.

L’écriture de la deuxième saison d'«Indéfendable» va bon train. «On a commencé à l’écrire en novembre. [...] On a plus d'une vingtaine d’épisodes en banque et quand on va entrer en tournage, à la fin mars, on en aura une quarantaine», a souligné Izabel Chevrier.