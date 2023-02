Junior extra: les Remparts rebondissent en enchaînant trois victoires en trois matchs

Après avoir subi un premier revers en dix matchs, face aux Saguenéens de Chicoutimi le week-end précédent, et offert une prestation en demi-teinte face au Drakkar de Baie-Comeau, les Remparts ont rebondi en enchaînant trois victoires en trois matchs, la semaine dernière, dont une convaincante de 8 à 1 sur les Voltigeurs de Drummondville le 14 février. Deux jours plus tard, ils en ont remis en défaisant leurs rivaux de l’Océanic de Rimouski, chez eux, par la marque de 5 à 3. L’équipe de Patrick Roy se prépare maintenant pour une grosse semaine où ils affronteront notamment les Tigres de Victoriaville et les Mooseheads de Halifax.

Ils se sont démarqués

ZACHARY BOLDUC

3 matchs | 7 buts | 2 passes | 9 points

PIER-OLIVIER ROY

3 matchs | 1 but | 6 passes | 7 points

THÉO ROCHETTE

3 matchs | 2 buts | 7 passes | 9 points

Sous la loupe

ZACHARY BOLDUC

L’attaquant vedette des Remparts ne dérougit pas. Ses neuf points de la semaine dernière lui ont permis de se hisser au deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ, à raison de 91 points en 48 matchs.

Ce qu’ils ont dit

« Nous avons joué tout un match ce soir. J’ai adoré notre performance. C’était plus un match de 6 à 1 que de 5 à 3. J’avais prévenu les gars que l’Océanic sortirait fort en deuxième. Malgré tout, on ne s’est jamais sentis menacés. »

– Patrick Roy après la victoire de 5 à 3 contre l’Océanic

« C’est toujours le fun de scorer des buts, mais je donne beaucoup de crédit à mes coéquipiers ; sans des belles passes et sans des gars [en parlant de ses coéquipiers] qui travaillent fort comme ça, ces buts-là n’arrivent pas. »

– Zachary Bolduc, après avoir inscrit quatre buts contre les Voltigeurs de Drummondville

