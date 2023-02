Junior Extra: un périple fructueux pour les Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi disputaient, ce week-end, leur premier et seul voyage en Abitibi-Témiscamingue de la saison. Pour le coup, les Bleus ont récolté quatre points sur une possibilité de six. En l’absence du pilote Yanick Jean, présent aux Jeux du Canada, les « Sags » cherchaient à générer davantage sur la route, étant donné une fiche de 11-18 sur les patinoires adverses. Les Bleuets ont pu dire mission accomplie. Après une défaite « qui n’indiquait pas l’allure du duel » vendredi face aux Huskies de Rouyn-Noranda, les « Sags » ont rebondi par deux victoires contre les Foreurs de Val-d’Or. Maintenant positionné au septième échelon du classement général de la LHJMQ, Chicoutimi continue de se préparer pour les séries éliminatoires.

Ils se sont démarqués

ROMAIN RODZINSKI

Photo tirée du site lhjmq.qc.ca

3 matchs | 0 but | 5 passes | 5 points

ALEXIS MORIN

Photo tirée du site lhjmq.qc.ca

3 matchs | 4 buts | 0 passe | 4 points

EMMANUEL VERMETTE

Photo tirée du site lhjmq.qc.ca

3 matchs | 3 buts | 0 passe | 3 points

Sous la loupe

EMMANUEL VERMETTE

Photo d'archives, Agence QMI

Après avoir été retiré de la formation le 8 février à Blainville-Boisbriand, le natif de Québec a accumulé quatre points, dont trois buts, ce week-end.

Ce qu’ils ont dit

« On est bien contents. Les petits trucs à perfectionner, on a réussi à les améliorer. Par exemple, on cherche à garder nos avances en fin de match. Même si on a accordé des buts lors de ces moments, l’objectif a été atteint. »

– Bryan Lizotte après la fin de semaine de trois matchs sur la route

« On ne regarde pas du tout le classement. On garde les deux pieds sur terre. Actuellement, on s’assure que l’équipe soit la plus prête pour les séries. Des fins de semaine comme ça permettent de se préparer davantage. »

– Bryan Lizotte après la fin de semaine de trois matchs sur la route

L’horaire de la semaine