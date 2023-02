La couche la plus interne de la Terre est une boule de fer d’une largeur de 644 kilomètres, selon une nouvelle étude

Sans surprise, les scientifiques se demandent depuis longtemps ce qui se trouve au centre même de la Terre. Les plus récentes recherches appuient une théorie selon laquelle notre planète bleue tient une boule de fer en son milieu, dans son noyau métallique - une découverte saisissante.

Sous la couche extérieure de la Terre, le manteau et son noyau externe de liquide fondu se trouverait, selon une nouvelle étude, le centre métallique solide de la Terre – qui a en fait une couche cachée, ou un «noyau interne le plus interne».

La découverte prodigieuse suggère que la Terre possède cinq couches principales au lieu de quatre, et a offert de nouveaux détails que les scientifiques pourraient utiliser pour aider à percer certains des mystères les plus anciens sur notre planète et comment elle s'est formée.

Les géoscientifiques ont suggéré pour la première fois que le noyau de la Terre pourrait avoir une couche supplémentaire imperceptible il y a environ 20 ans, selon un communiqué de presse refilé à CNN News.

Photo d'archives

Maintenant, en utilisant de nouveaux ensembles de données collectés en mesurant les ondes sismiques des tremblements de terre lorsqu'ils traversaient le centre de la Terre, les chercheurs ont finalement détecté ce noyau le plus profond, selon cette dernière étude.

Les ondes sismiques sont des vibrations qui circulent à l'intérieur ou le long de la surface de la Terre et à travers ses couches internes à la suite de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques, entre autres.

«Dans cette étude, pour la première fois, nous rapportons des observations d'ondes sismiques provenant de puissants tremblements de terre se déplaçant d'un côté à l'autre du globe jusqu'à cinq fois, comme un ricochet», a expliqué le co-auteur de l'étude, le sismologue Dr Thanh-Son Phạm.

AFP

Détectée grâce à l'activité sismique

La raison pour laquelle cette couche n'avait pas été observée plus en détail auparavant est que sa composition est si similaire à ce qui se trouve au-dessus, selon Pham.

Ce centre nouvellement détecté, qui est probablement une boule de métal de 644 kilomètres de large, et sa coque extérieure seraient formés d’un alliage fer-nickel, avec des traces d'autres éléments.

«De plus, la transition de la balle la plus interne (solide) à la coque externe du noyau interne (également la coque solide) semble plutôt graduelle que nette», a déclaré le Dr Pham. «C'est pourquoi nous ne pouvons pas l'observer via des réflexions directes d'ondes sismiques.»

Photo d'archives, AFP

En évaluant le noyau de la Terre, les chercheurs ont examiné la vitesse à laquelle les ondes sismiques le traversaient dans différentes directions, et ils ont découvert que le noyau interne le plus profond modifiait la vitesse de ces ondes d'une manière différente de la couche au-dessus, ou sa coquille.

Détecter cette nouvelle couche interne située à plus de 1600 km sous nos pieds est une découverte significative. La présence d'un noyau interne distinct pourrait donner aux scientifiques une meilleure compréhension du champ magnétique terrestre et de son évolution.

En effet, les conclusions impressionnantes de cette nouvelle étude «nous donnent également un aperçu de ce qui aurait pu se passer avec d'autres planètes», a conclu Pham.