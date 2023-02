Le REM innove encore pour gonfler la facture

L’explosion des coûts du Réseau express métropolitain (REM) se poursuit. L’installation du système d’achat de billets coûtera au moins 21 M$ de plus que l’estimation initiale, a appris Le Journal.

D’abord évalués à 35 M$ en 2019, puis à 51 M$ en 2020, les coûts de l’installation du système de cartes Opus et de billets dans les stations du REM s’élèvent maintenant à plus de 56 M$.

Les causes de la plus récente hausse : l’achat de davantage d’équipements, mais aussi les retards dans la livraison du réseau de trains de 26 stations de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Ces millions supplémentaires sont peut-être un avant-goût des prochains mois. CDPQ a déjà annoncé que son budget de 6,9 G$, qui n’inclut pas le système de billetterie, serait dépassé en raison des retards dans la livraison du projet. Mais aucune mise à jour n’a été faite.

Prévue pour 2021, la mise en service du REM a été reportée trois fois et n’a pas encore commencé. Le tronçon entre Brossard et le centre-ville de Montréal doit ouvrir ce printemps, mais les autres stations ne seront pas desservies avant 2024.

« Les retards dans la mise en service du REM entraînent des dépenses supplémentaires, notamment en matière de mobilisation prolongée du bureau de projet billettique, d’entreposage des équipements et de coordination additionnelle », a indiqué le porte-parole de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) Simon Boiteau.

les mêmes billets

Bien que la CDPQ pilote le REM, c’est l’ARTM qui supporte les coûts pour le système de billets, afin que celui-ci soit le même que dans les autres sociétés de transport du grand Montréal.

L’ARTM a délégué le projet à la Société de transport de Montréal (STM).

Au début du mois, le conseil d’administration de la STM a d’ailleurs voté une augmentation de budget de 2 M$ à deux firmes de génie pour des services professionnels y étant reliés.

« La mise en service du REM a été reportée d’environ six mois par CDPQ infra, empêchant la STM de mettre en place la solution Billettique dans les installations du REM dans les délais initialement prévus. Le prolongement du projet requiert une augmentation de l’effort des ressources des deux firmes », indiquent les documents du conseil d’administration de la STM.